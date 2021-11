Muerte de Sasha: no se hizo la audiencia porque el acusado no tuvo defensa

Para este miércoles estaba prevista la audiencia de formalización de la investigación para el hombre que atropelló y mato a Sacha Flores, en Rawson.

La audiencia no pudo realizarse debido a que la defensa particular de Gustavo Muñoz, quien está implicado en el homicidio culposo, no se presentó.

De acuerdo a lo que trascendió, la defensa técnica de Muñoz iba a ser ejercida por la Dra. María Filomena Noriega, pero no llegó a la audiencia que ha sido postergada para hoy a las 18:00.

De no asistir la letrada, Muñoz contará con defensor oficial.

Familiares de Sasha se encuentran en las puertas de Tribunales reclamando Justicia por la inesperada muerte de la joven de 22 años.

El accidente de tránsito ocurrió en 22 de noviembre, en calle Vidart y Gobernador Castro, entre un auto Gol, que conducía Muñoz y una moto en que transitaban Sacha como acompañante y su novio.

Tras las pericias que le realizaron al automovilista se conoció que circulaba en estado de ebriedad pues el test de alcoholemia arrojó 1,98 de alcohol en sangre.