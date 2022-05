Muerte de Camila: el camionero quedó libre

Afrontará el proceso judicial en libertad, la investigación durará un año.

Este viernes por la tarde se realizó la audiencia de formalización por el caso de la muerte de Camila Llanos de 21 años. Se trata de la chica que fue atropellada por un camionero de 71 años. Este hombre había sido detenido el jueves por la mañana en el interior del Bº Huaziul en Rivadavia. El hombre fue liberado tras la audiencia.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal se quedaron atónitos y expresaron que este hombre mostró un total desprecio hacia la víctima fatal; y que también fue una clara falta de respeto para la familia de la damnificada y la Justicia.

El magistrado Diego Sanz resolvió imputar a este sujeto por el delito de homicidio culposo (Artículo 84 bis), dictó un plazo de 1 año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y dejó en libertad a Ferreira.

También le dictó medidas de coerción, como: no acercarse a los familiares de la víctima, no tener ningún tipo de contacto, presentarse una vez al mes en la Justicia, no entorpecer la investigación.

El hombre quedaría en libertad, ya que carece de antecedentes y tiene 71 años, pero que deba pagar una caución real. El magistrado no dio a lugar a este pedido.

Camila circulaba por Sebastián Cabot de Oeste a Este. Y el camionero –vehículo que venía cargado con arena- lo hacía por Almirante Brown de Norte a Sur. El impacto fue en la parte derecha del camión. La chica cayó de la bici y fue pisada por la rueda delantera del lado del acompañante.