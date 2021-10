Mozarteum SJ presentó la temporada 2021 con tres funciones

Claudio Feldman, presidente de Mozarteum San Juan en compañía del presidente honorario de la entidad Carlos Fagale, informaron a Zonda Diario las presentaciones que se encararán en este período del año.



Con la esperanza puesta en este regreso a las salas, el flamante presidente del Mozarteum SJ, Claudio Feldman definió las actividades que tienen prevista para lo que queda del año en lo que concierne a la apertura de los escenarios. “Gracias a Dios vamos a poder hacerla en este corto periodo”, indicó a Zonda TV. Pero se espera con mucho énfasis la realización de una gran temporada el próximo año cuando se cumplan los 40 años de presencia continua en los escenarios. Mozarteum es una entidad sin fines de lucro que organiza presentaciones culturales con números de destacada trayectoria nacional e internacional.

“Solamente tendremos 3 funciones porque no nos da el tiempo, no podemos organizar los aviones y no hay orquesta internacional que venga al país con este problema de la pandemia. Así que serán con números nacionales”, explicó.

Comentó que todas las actividades inician el martes 12, en el Auditorio Juan Victoria, con una función de Jazz, a cargo de Elmer Meza a las 21.00. “Invitamos a todos que nos acompañen para que llenemos la sala”

“Seguimos el 2 de noviembre con el Sexteto Mayor de Tango y termínanos el año con la Camerata San Juan el 7 de diciembre con el solista Javier Inchausti”, contó.

Siempre respetando los protocolos vigentes que actualmente se permite el 100%. “Igual siempre hay que ver que pasa porque vos planificas pero cambian las cosas”, añadió.

Lo que se espera para la temporada 40°

Feldman destacó que el “el año que viene tendremos la temporada 40°, queremos festejar en grande y vamos a ver que nos permite organizar el país y la pandemia por supuesto”.

“Nuestra idea es siempre estar presentes. Hemos estado todo el año, no físicamente a través de streaming y las redes. Vamos a continuar de esa forma, pero con lo que queríamos todos que es estar vibrando en la sala”, dijo Feldman.

“El año que viene queremos que sea una función más linda que la otra”, concluyó.

Como conseguir las entradas

Para la función del 12, de 9.30 a 12 por la oficina de Mozarteum, ubicadas en Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5, y el martes desde las 18.00 en la boletería del Auditorio

“Para la próxima ya vamos a tener código QR, van a estar en las oficinas, en boleterías también y lo iremos publicitando a medida que lo tengamos”, informó.