Motoneta de tanque lleno

El delantero de San Martín anotó el 5° gol ante Sacachispas el domingo y lleva 51 con la camiseta del Verdinegro en 144 partidos jugados. Está a solo 15 de alcanzar a Pablo Marini.

El día después del comienzo de la primavera cumplirá 39 años. Falta un poco para eso, pero esta “Motoneta” parece estar con nafta, bien afinada, de chapa y pintura correcta, mas un motor rendidor.

Es imposible no pedir por Penco, porque él siempre cumple. El delantero hace goles y no perdona. Lleva 5 en esta temporada, justo en la cual volvió a vestirse con la camiseta verdinegra después de haber pasado por varios clubes.

Venía de una lesión que lo marginó por un par de partidos y volvió a jugar frente a Mitre hace 15 días.

Ayer ingreso en el minuto 31 del segundo tiempo y aprovechó el tiempo al máximo para convertir.

“Antes del gol había tenido un par de ocasiones pero no las pude convertir, por eso cuando entró me desahogué y lo grité con el alma” comienza contando Sebastián.

En lo que va de este campeonato tuvo mas partidos como titular que de suplente y la llegada de Raúl Antuña le entregó mas confianza, al mismo tiempo que llegaron los goles.

De hecho en la victoria ante Quilmes fue el autor del gol que selló el triunfo y a su vez se convirtió en el gol número 50 con la camiseta de San Martín.

“Ese fue un lindo momento. Cada gol es importante. Cada tanto que hice con esta camiseta es especial. Es muy fuerte por lo que significa San Martín para mi. No llevo la cuenta de los goles que hice en mi carrera, creo que son como 150” cuenta entre risas el delantero formado en las divisiones inferiores del Almirante Brown en Isidro Casanovas.

En su casa guarda la remera que le regalaron por los 50 goles en San Martín. Ahora está a 15 nada mas de otro ídolo verdinegro: Pablo Marini.

Aún hay por delante varias fechas y puede llegar a esa cifra que no parece inalcanzable.

“Ahora tenemos un partido muy complicado, con un equipo que esta peleando arriba como Instituto de Córdoba. Estamos bien con el equipo y el grupo está fuerte, yo creo que estamos madurando pero hay que ir tranquilo sin volverse locos” sostiene Sebastián que ya supo convertirles goles a Instituto por la Primera Nacional.

El festejo de gol sigue siendo el mismo, puede cambiarse se camiseta pero nunca de festejo porque es una marca registrada de Sebastián Ariel Penco: la motoneta.

“Está afinada y con nafta, con muchas ganas de seguir. Me siento bien y debo agradecer al profesor que me han puesto bien físicamente. Creo que también tiene que ver me dedique al fútbol y cumplí con responsabilidad manteniendo la profesionalidad” remarca el goleador.

Al ser consultado si mira mas allá del partido con los cordobeses dijo: “Faltan 15 partidos para el final, es mucho y la diferencia con Belgrano no es tanta aunque no es fácil ”, concluyó el goleador que sigue arriba de la “Motoneta” Verdinegra que sigue llena de ilusiones de ascenso.