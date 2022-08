Moria Casán se cansó de Susana Giménez: “Hace 40 años que me comparan con la albina ahora charrúa”

En un chat que mantuvo con un periodista, la One soltó su lengua karateka y explicó en qué se diferencia de la diva de los teléfonos.

Hace algunos días, Moria Casán se negó a opinar sobre el presente laboral de Susana Giménez en Punta del Este. “Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”, expresó en una nota que concedió a LAM (América).

Su reacción dejó entrever que la relación con la diva de los teléfonos no estaba atravesando un buen momento y eso llevó a que un cronista se contactara con ella para saber si existía un conflicto específico.

El movilero de A la Tarde (América) fue quien se comunicó con la One y mantuvo un chat por WhatsApp que dejó mucha tela para cortar.

“Tucho querido, el ‘level’ de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ni esencia ni en conceptos ni en nada”, expuso Casán al comienzo del mensaje.

Y agregó: “Después de 40 años que me sigan comparando con la albina ahora charrúa ni siquiera me enoja, pero tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba. Creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos personales que tienen más de 50 años”.

Casán aseguró que prefiere hablar sobre su gran presente y no perder el tiempo hablando sobre otras figuras del espectáculo: “En este momento me encuentro en el rush óptimo con dos sucesos sold out como ‘Brujas’ y ‘Julio César’. Si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto. Y cuando no, es porque no me interesa contestar. Así que córtenla con eso de que yo apunto contra alguien”.

Hacia el final de esta charla, la madre de Sofía Gala destacó su gran aporte a los medios. “Viven de mis dixits y de toda mi impronta, que es de impacto porque causa estupor por su desenfado y divierte. Así que sigan usándome, pero abusándome y preguntándome huevadas. Lo mejor para todos y siempre, pese a la reiteración de comparaciones que atrasan a más de 40 años”, concluyó.

A comienzos del mes, Moria Casán se molestó cuando un notero de LAM (América) hizo una analogía entre su presente laboral y el de Susana Giménez.

“Vos en Mataderos y ella en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio?”, le dijo el periodista. Y, al escucharlo, la One fue contundente: “No me parece la comparación. Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”.

Luego de poner esa frase al aire de su programa, Ángel de Brito se contactó con la diva de los teléfonos y consiguió su respuesta. “Estoy muy cansada, no te puedo contestar cosas graciosas”, se limitó a decir Giménez. Claramente, no tenía ganas de enfrentar a su colega.

