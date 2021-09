Moria Casán denunció que le robaron en la peluquería de Miguel Romano

La One le contó a Ángel de Brito que sufrió un hurto en el salón de belleza.

En las últimas horas, el nombre del peluquero Miguel Romano estuvo en boca de todos luego de que Susana Giménez denunciara que le faltaba uno de sus productos más preciados: una peluca albina.

“Me acaba de hablar y me autoriza a contarlo. Puso: ‘Ángel, estoy mirando y a mí me faltaron 400 dólares que dejé en mi cartera en lo de Miguel’”, anunció el conductor, y explicó: “Le habrían robado esos dólares cuando se fue a atender”.

“Le pregunto a Moria en vivo, ¿estás hablando de Osvy también? ¿Te falta alguna peluca? Todavía no me dijo nada de eso”, sentenció De Brito.