More Rial confirmó que está embarazada

La hija de Jorge Rial anunció que espera su primer hijo junto al cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello.



Hace algunos días More Rial había manifestado las ganas que tenía de estar presente en el “Hotel de los famosos” luego de que algunos participantes hayan abandonado la competencia. Pero en esta oportunidad un nuevo “enigmático” de LAM anunció que la mediática estaba en la dulce espera.

Desde hace pocos meses Morena empezó a salir con el cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello y desde ese momento siempre se los ve juntos. Tras una comunicación telefónica con Ángel de Brito confirmó que está embarazada y que Jorge se sorprendió al enterarse de la noticia el fin de semana.

“Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”, contó Morena quién indicó que tras explicarle a su novio la situación él le compró un test de embarazo.

“Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran, así que estamos re contentos”, expresó muy contenta.

Sobre si ya saben el sexo del bebé, Rial señaló que todavía no, pero que la mayoría de su círculo íntimo le manifiestan que es una nena “Me es indiferente el sexo, el que venga va a ser bienvenido, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”.

Al ser consultada sobre la reacción del periodista, More contó que todo se dio en un almuerzo el fin de semana y que su hijo de tres años ya estaba enterado de la noticia y fue él quien le contó a su abuelo: “Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”, explicó.

Luego comentó que Rial la miró y le preguntó si era mentira y tras un no como respuesta el periodista le sugirió que se cuide: “Hicimos videollamada con Maxi, le dijo que yo no la había pasado bien, así que me cuide”.

Con respecto a su futuro entre Córdoba y Capital Federal señaló que estará varias semanas en la provincia de su novio y que cada tanto la idea es venir a la ciudad: “Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”.

Por último, señaló que la relación con su exnovio y padre de su hijo está en una buena etapa y que ya sabe del embarazo: “Se lo tomó bien”.