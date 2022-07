Morales dice que Bolivia no cumple el acuerdo de cooperación en materia de salud

El gobernador de Jujuy indicó que el vecino país no cumple el acuerdo firmado en 2019 de reciprocidad de atención médica que está vigente. Detalló que la relación es un argentino por cada 100 boliviano que atienden en el país.

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales indicó que Bolivia incumple el acuerdo de reciprocidad en materia de atención médica firmado en 2019. Afirmó que Bolivia “nos discrimina” a los argentinos, al tiempo que sugirió la necesidad de establecer un seguro de salud para cada extranjero que ingrese al país.

“Bolivia no está cumpliendo. Ese acuerdo está vigente, es por cinco años y no fue enunciado por Bolivia”, dijo y agregó que “una de las cláusulas fija que por cuestiones de emergencia y define entre las cuestiones de emergencia cuando hay una situación de riesgo de vida, tienen que hacerse cargo y atender que es lo que hacemos nosotros con esos chiquitos que vienen con tratamiento oncológico, incluso se ha usado el avión sanitario para trasladarlos al Garrahan”

Según Morales la Cancillería es ahora la que debe activar mecanismos frente a la muerte del ciudadano argentino por falta de atención médica en Bolivia y junto con el ministerio de Salud hacerlo cumplir. No atendieron a Alejandro Benítez, un docente salteño accidentado en la ruta que une Cochabamba con Santa Cruz. El hombre falleció en Bolivia.

“Este convenio lo impulsé yo con (Jorge) Faurie y lo termina firmando (Alejandro) Rubinstein con la ministra de Salud de Bolivia. Además trabajé en un acuerdo particular con Bolivia y Jujuy porque el costo en salud para los ciudadanos bolivianos estaba en 180 millones de pesos por año, pero no lo llegamos a firmar porque cae el Gobierno de Evo. A diferencia del impulsado a nivel nacional es este ya teníamos el visto bueno del ministerio de Salud de Bolivia para que nos compensaran con gas para los hospitales y para las escuelas, pero no se llego a firmar porque el gobierno que sucede a Evo no nos atendió y el de Arce tampoco”, recalcó Morales.

En cuando a las razones que llevaron a Bolivia a incumplir el acuerdo, el Gobernador indicó que es falta de presta atención y “porque Bolivia nos discrimina. Ve un auto con patente argentina y le cobra más caro el combustible, hay una situación de discriminación”.

Morales recordó que ya hubo un antecedente, el de Manuel Vilca que derivó una carta abierta a Evo en enero de 2019. “Le querían cobrar 10.000 dólares, lo dejaron tirado, le quisieron cobrar hasta el papel higiénico en el hospital y después lo tuve que traer en el avión sanitario, no lo atendía y corría riesgo su vida”.

“Este acuerdo es de atención recíproca, aunque la relación es un argentino atendido frente a 100 bolivianos por eso yo avanzaba en un acuerdo de compensación”.

Ante la falta de cumplimiento de este acuerdo Morales sugirió que “cada extranjero que viene a la argentina, no importa su nacionalidad, tiene que pagar un seguro de salud, eso hace Chile, eso exige Francia. Hay que implementarlo, puede ser un seguro estatal o privado”, concluyó.

Según el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario de Bolivia, Álvaro Terrazas, “el Ministerio de Salud ha enviado una comisión para poder hacer una auditoria del caso y una investigación en terreno. Esperamos los resultados y si hubiera un incumplimiento a la normativa recibirán las sanciones correspondientes”, subrayó.

Terrazas sostuvo: “En un tiempo razonable se conocerán los resultados para determinar la transgresión médico-administrativa o negligencia médica por parte de las autoridades competentes”.

“En el marco de la Ley 1.152 y el convenio de 2019 de reciprocidad, nos obligan sin distinción a que los argentinos reciban el mismo trato como bolivianos”, remarcó el funcionario de la administración que encabeza Luis Arce.

