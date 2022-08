Morales acusó a Carrió de no decir la “verdad”. El dirigente radical aseguró desconocer “cuál es la lógica” que tienen las declaraciones formuladas por la fundadora de la Coalición Cívica. “Si quieren que me vaya de JxC no tienen más que pedirme. Pero no me callo más, prefiero morirme”, amenazó.

El gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, aseguró desconocer “cuál es la lógica” que tienen las declaraciones formuladas esta semana por la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, al aseverar que el Juntos por el Cambio (JxC) “nadie planteó” un acuerdo con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Nadie ha planteado un acuerdo con Sergio Massa a futuro. Mi vicegobernador (Carlos Haquim) no participa ya en el Frente Renovador. Lo que dice Elisa Carrió no es verdad. Tenemos sectores peronistas importantes en el Frente de Jujuy como pasa en Mendoza”, afirmó Morales en declaraciones formuladas a la FM Urbana Play.

En declaraciones televisivas, Carrió aseguró que “lo que sabe bien Gerardo (Morales), porque me conoce hace años, es que, si tengo que denunciar, denuncio”.

“Muchachos, en el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia. Hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocios”, indicó la exdiputada nacional.

La dirigente de la CC aseguró que hay referentes de JxC que tienen “una sociedad con el massismo” y, además, que hubo un “acuerdo” entre el titular del Frente Renovador (FR) el gobierno de Cambiemos.

“Básicamente (el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”, arremetió Carrió.

“Si quieren que me vaya de JxC no tienen más que pedirme. Pero no me callo más, prefiero morirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina”, indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

“Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y si no, no cuenten conmigo”, agregó la exlegisladora.

El expresidente Mauricio Macri optó por no opinar en público tras las declaraciones de Carrió, aunque dejó trascender que no compartía los agravios que la dirigente expresó hacia otras figuras de la coalición.

Morales afirmó que “rechaza terminantemente” esas acusaciones y consideró que “el camino es unir y consolidar” la coalición opositora.

“Sergio Massa forma parte del Frente de Todos (FdT), que es la coalición a la que vamos a enfrentar porque están destruyendo el país”, enfatizó.