Montaner indignado por el escándalo que protagonizan su mujer y su nuera. El músico culpó a la prensa por la polémica que se generó Marlene Rodríguez y Stefi Roitman.

El culebrón que protagonizan algunos de los miembros de la familia Montaner parece no terminar. El fin de semana Stefi Roitman generó todo tipo de especulaciones, tras publicar un misterioso mensaje, los rumores sobre la pésima relación que la une a su suegra, Marlene Rodríguez, volvieron a sonar con fuerza.

“Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, publicó la influencer. Rápidamente, muchos usuarios consideraron que el mensaje estaba dirigido a la mujer de Ricardo Montaner y madre de Ricky.

Recordemos que desde el casamiento de Stefi se instaló el rumor de que no hay buena química entre ellas. Es más, el look elegido por Marlene para la fiesta de casamiento de su hijo alimentó más ese rumor. La mujer decidió usar un vestido blanco y desató la polémica.

Hasta llegó a trascender que Stefi estaba furiosa. “Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda”, habría dicho la actriz. Tras las repercusiones de la noticia, Marlene brindó una nota con Intrusos y negó todo. “Sí, me criticaron mucho…. es un diseño típico de Carolina Herrera: camisa blanca y falda negra”. Luego, aclaró que tiene una excelente relación con Roitman. “La amo con todo mi corazón. No es cierto lo que dicen”, finalizó.

En este contexto, ahora le tocó el turno a Ricardo. El músico se mostró indignado contra los medios de comunicación por “alimentar tonterías”. Así, Montaner respondió en sus redes a una nota publicada por Clarín, donde se hacían eco de los rumores.

Ricardo Montaner se enojó mucho al ver que se sigue insistiendo en la mala onda que tendrían su mujer y su nueva nuera. “¿Pero ustedes también? Yo pensaba que la tontería y el chisme eran para pasquines”, comenzó diciendo.

“¿Alimentan la tontería? Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día”, finalizó.