Monseñor Lazarrabal: “En la segunda quincena de mayo me radicaré en SJ”

El nuevo monseñor auxiliar de San Juan remarcó que después del 15 de mayo llega a la provincia para sumarse al trabajo diocesano.

La semana pasada se dio a conocer que el Papa Francisco designó al mendocino Gustavo Manuel Larrazábal de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Claretianos) como nuevo Monseño Auxiliar de la Diocesis San Juan de Cuyo.

Actualmente es rector del santuario Nuestra Señora de Lourdes, de El Challao, en Mendoza. Desde allí contó como recibió la noticia y de cuando espera estar en la provincia.

“Cuando me anticiparon la noticia yo dije bueno dejame pensar un poco, organizarme y mirar lo que viene. Tengo a mi madre muy anciana. Pero me terminé de convencer cuando hablé con el Papa” comenzó señalando Monseñor Larrazabal.

Con un lenguaje muy campechano, sin vueltas y capaz de llegar a todos se mostró muy bien ante la tecnologia para hablar desde Mendoza.

“Cuando hablé con el Papa le pregunte porque me eligió a mi y me dijo porque me conocía, sabia de mis acciones y ademas entendía que podía colaborar y sumarme a la tarea de Jorge (Lozano) y Carlos María (Dominguez), ante eso no me podía negar” anticipo al programa Dinámica Informativa de Zonda TV.

Ante la consulta de cuando llegaría a San Juan, Monseñor Larrazabal contó la fecha. “Estoy acomodando todo acá por Mendoza, son noticias que nos tomas por sorpresa y que requieren de un proceso. Tengo que entregar a los padres de la Congregación la tarea a seguir. Así creo que en la segunda quincena de mayo me radicaré en San Juan” afirmó el mendocino de 61 años

Nacido en Guaymallén en Mendoza, estudio en el Liceo Militar Espejo y en sus primeros pasos de juventud fue periodista deportivo, hincha de Racing y se unió a la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como padres claretianos, por su fundador San Antonio María Claret.

“Conozco a algunos sanjuaninos con el compartimos el Liceo Militar Espejo, habrá que reactivar esos contactos. Solía ir a San Juan en la niñez y en la adolescensia. Es una provincia que tiene gente muy cálida” remarco Monseñor.

Es necesario aclarar que no viene a reemplazar a Carlos María Dominguez sin que se va sumar a la tarea que se viene realizando en la provincia.

