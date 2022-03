Mónica Guardia: “Nunca tuve miedo de contagiarme”. La licenciada fue la organizadora de todos los operativos de PCR, en un primer momento y luego, también antígenos que se organizaron en la provincia.

Mónica Guardia fue coordinadora general de hisopados en San Juan, y estuvo al frente de esta tarea desde el comienzo. Fue la encargada de diagramar el Centro de Hisopados del estadio Aldo Cantoni, el del estadio del Bicentenario donde se les hacían las pruebas de PCR a camioneros que llegaban a la provincia, como los operativos masivos en la peatonal o en la Feria Municipal.

Guardia cumplió un rol fundamental en el frente de batalla de la pandemia. “Todo el equipo estuvo acompañando desde el día cero, fuimos aprendiendo y manejando la situación. El apoyo de la gente y los profesionales médicos fue fundamental. No tuvimos un cronograma para armar, fue todo día a día, no había un manual ni antecedentes de un trabajo así”, señala la enfermera.

“Nunca me contagié hasta ahora, yo comencé sola sin tener experiencia, iba armando los hisopos a medida que surgía la necesidad. Lo único que quería era ayudar lo más rápido posible. Vi gente que llegaba de otras provincias y países con muchos miedos”, destaca.

En ese momento, cuenta Guardia que no tenía otra idea más que trabajar codo a codo con sus compañeros. “El operativo de Caucete que fue el primer brote, se convirtió en un caos. El apoyo de la Policía, de la Secretaría de Deportes fue fundamental, sino hubiera sido el triple del trabajo”.

“Yo inauguré la cabina de hisopados en EMICAR, le puse ‘Aurorita’ porque llegó un día de mañana cuando el sol estaba muy lindo, vino a traer luz”.

“Le digo a la gente que confíe en la vacunación, con las tres dosis se transcurre la enfermedad de manera diferente. Llegar a la Terapia es terrible, la gente ha partido sola, sin ni siquiera una palabra de despedida”.

ANÉCDOTAS QUE MARCAN

Guardia cuenta que la marcaron muchas anécdotas, como la de un chico repatriado. “Era un artista de 18 años que había ido a probar suerte a Buenos Aires, vivía con su abuela, era muy humilde y no tenía cómo pagarse el hotel en SJ. Con nuestro equipo juntamos dinero entre todos y lo ayudamos. Se emocionó y se puso a llorar, dijo que cuando fuera grande nos iba a nombrar siempre. Tengo cuatro hijos varones y me recordó a uno de ellos”.

Destaca que ninguno de su equipo se contagió. “Éramos muy conscientes a la hora de colocarnos el uniforme y a la hora de sacarlo. “Las ganas han quedado en mi mente y en mi corazón y el no tener miedo, no pensar ni siquiera en mi familia teniendo un nene con Síndrome de Down y una madre de casi 80 años”.

Recuerda que una tarde de invierno lloró al ver la ciudad desierta, una ciudad fantasma y aún así: “Volvería a hacer todo con las mismas ganas”.