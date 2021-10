Misión Copa Argentina

Sin chances de clasificar al Reducido, San Martín visita hoy a las 16 a Gimnasia de Jujuy buscando alguna meta antes de terminar el año.

Ya pasó el terremoto en Concepción. La fuerte derrota ante Ferro y la partida de cinco jugadores, ya quedó atrás.

El Verdinegro dio vuelta la página y barajó de nuevo. En la fecha pasada goleó 4-0 a Tristán Suárez de local y recuperó confianza. Con ese envión anímico esta tarde a las 16.00 horas visita a Gimnasia en Jujuy.

Saber que ya no tiene chances de meterse al Reducido, le quitó presión al equipo sanjuanino, que hoy tiene otro objetivo en mente: clasificar a la Copa Argentina 2021/22.

Está a 6 de Almagro, que ocupa el último lugar. Quedan 12 puntos en juego y para lograrlo, San Martín tendrá que tener una mini regularidad en estos cuatro partidos finales.

En cuanto al once titular, el entrenador Luis Facundo Villalba no retocará el equipo, por ende el Verdinegro saldrá a la cancha con Leonardo Corti; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Prósperi, Vega; Martín Rivero, Maxi González, Pablo Ruíz, Berterame; Rescaldani y Giménez.

Del otro lado, el Lobo viene de igualar 1-1 ante Brown de Adrogué y necesita un triunfo para seguir en la pelea por clasificar. Hoy está a tan solo tres puntos del cuarto que es Ferro Carril Oeste.

FORMACIONES

GIMNASIA DE JUJUY: Fernando Otarola; Diego López, Alvaro Cazula, Emir Faccioli, Guillermo Cosaro Ivan Ortigoza; Yabale, Jorge Juárez, Quinteros; González y Suárez.

SAN MARTÍN: Corti; Molina, Álvarez, Gonzalo Prósperi, Gastón Vega; Martín Rivero, González, Pablo Ruíz, Gonzalo Berterame; Rescaldani y Giménez.