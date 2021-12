Mirtha vuelve a la televisión: ¿Quiénes serán sus invitados?

La diva volverá a conducir su programa. Además de su nieta, la mesa estará integrada por cuatro hombres del mundo del espectáculo.

Mirtha Legrand volverá a conducir su programa este sábado 18 de diciembre, a las 21.30, por la pantalla de El Trece.

La diva estará al frente de la mesa en “La Noche de Mirtha”, y estará acompañada por su nieta, Juana Viale, y cuatro invitados especiales: Ricardo Darín, Diego Torres, Jay Mammon y Darío Barassi.

El esperado regreso, se da luego de la intervención coronaria que le realizaron en octubre, y luego de haber recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Juanita ya había adelantado: “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand, y no se imaginan el programón que tenemos”.

Y anticipó: “Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado, poneme un banquito y yo soy feliz”.

Desde que comenzó la pandemia, la diva de los almuerzos sólo apareció en dos ocasiones para no exponerse y preservar su salud.

La primera vez fue en diciembre de 2020 donde estuvo acompañada por su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

La otra ocasión fue el 28 de agosto de este año cuando Juanita viajó a París para acompañar a su hija a instalarse en esa ciudad a estudiar cine.