Mirtha Legrand tuvo un emotivo regreso a la televisión

La diva Mirtha Legrand regresó a la televisión con su programa La Noche de Mirtha, luego de haber estado 300 días aislada protegiéndose contra el Covid

La diva de la televisión argentina Mirtha Legrand tuvo su esperado regreso a la pantalla chica este sábado por la noche cuando volvió a conducir uno de sus programas, La Noche de Mirtha. Luego de haber estado aislada alrededor de 300 días, por protección de la pandemia del Covid-19, la estrella volvió con todo.

Mirtha se emocionó con su regreso y sus primeras palabras fueron: “Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”.

La diva de los almuerzos estuvo acompañada en su primer programa post pandemia de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de los periodistas Jonatan Viale y Ángel “Baby” Etchecopar y de la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain.

Al finalizar el programa, en la cuenta oficial de Twitter de La Noche de Mirtha, la conductora contó sus sensaciones de su esperado regreso a la televisión argentina.

“Muchas gracias, mil gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento por haberse ocupado de mi y de mi vuelta. No salgo de mi asombro con lo que ha ocurrido conmigo porque yo durante años he hecho este programa, y algunos programas muy buenos, y tenían repercusión, pero esto de ahora de mi aparición es como que el público se aferra a mi”, comenzó diciendo.

Y, por su puesto, no se olvidó de sus nietos, parte fundamental para que el ciclo continuará al aire del ElTrece. “La verdad que Juana (Viale) ha hecho una labor maravillosa, y Nacho (Viale), mi otro nieto, también. Les agradezco a los dos”.

Por último, Mirtha Legrand, dijo: “Me generan felicidad, estoy muy contenta de hacerlo. Me di cuenta que necesitaba hacerlo. Muchas gracias por haber estado ahí, anoche no dormí muy emocionada y un poco los nervios también, pero ahora estoy fantástica”.

Vale recordar que cuando comenzó la pandemia del Covid-19, el entorno de la diva decidió que no hiciera más el programa por protección y Juana Viale se hizo cargo de la conducción.

Cómo le fue a La Noche de Mirtha con el rating

En su regreso a la televisión, Mirtha Legrand registró en el momento del brindis 12.6 de rating contra los 11.9 de PH Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.