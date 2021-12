La Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral llamó a renovar el trabajo en el SEC en un acto realizado esta mañana donde reasumió al frente de la entidad.

En un acto que contó con la presencia los dirigentes del SEC, la Secretaria General Mirna Moral asumió un nuevo mandato.

Luego de hacer el acto formal de toma de funciones, Mirna Moral manifestó pidió a cada uno de los miembros de la comisión que tienen que estar juntos al empleado de comercio.

Remarcó que “no será fácil lo que se venga, se vienen meses muy difíciles pero vamos a hacer el esfuerzo por cada uno de ustedes”.

Así las cosas Mirna Moral llamó a renovar el trabajo en el SEC.

Recordó que desde que ingresó a la dirigencia “lo hice por una puerta muy chiquita en la Obra Social y ahora soy la Secretaria General del SEC electa con el 72% de los votos”.

Acerca del esfuerzo que significa la conducción afirmó que “vale cada segundo de mi vida lo que he dado por los empleados de comercio”.

En ese sentido recordó que el 17 de mayo de 2019 conformó el primer equipo de conducción, AMECOM y el segundo equipo en OSECAC.

Pero “hoy 29 de diciembre presentamos este quipo de unidad, quiero que este camino que hemos recorrido en las urnas se vea plasmado en el trabajo para los trabajadores del SEC”.

Reconoció que “si esto no ocurre y no se da el compromiso total de ustedes, esto no sirve. Acá trabajamos sin horarios y tenemos que estar todos juntos”.

