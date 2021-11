Mirá quienes pueden cobrar el bono de $32 mil

Está destinado a mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+ en condiciones de vulnerabilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un bono de $32.000 a beneficiarios del Programa Acompañar, destinado a promover la independencia económica de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+.

El objetivo del desembolso, que sería por única vez, es mejorar los ingresos de esas personas y fortalecer la asistencia social. Toda persona que sea parte de este programa recibirá el pago.

Requisitos para acceder al Programa Acompañar:

Ser mujer o pertenecer al colectivo LGTBQI+

Atravesar situaciones de violencia de género

Tener 18 y 65 años

Los programas Asignación Universal por hijo; Asignación Universal por Embarazo para Protección Social; Asignación por hijo con discapacidad; Monotributo Social; Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares son compatibles.

No podrán acceder al Programa Acompañar aquellas personas que tengan:

Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social).

Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional.

Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016.

Prestación por desempleo.