Mirá como se roban una bicicleta en el corazón de Villa Krause

El hecho ocurrió esta tarde en una casa que se encuentra a dos cuadras de la plaza Centenario. En un par de segundos un hombre se lleva la bicicleta del jardinero que trabaja en la casa.

La impotencia del hombre que se gana la vida arreglando los jardines de distintas casas es muy grande. Llegó desde Pocito para un trabajo que tenía acordado con una familia a la que siempre le realizaba tareas en su jardín.

Su bicicleta no es de marca y hasta no está en las mejores condiciones pero es el medio en el cual se moviliza. Y hoy se volvió caminando a su casa porque no tenía ni siquiera la tarjeta SUBE.

Esta tarde se encontraba trabajando en el jardín de una familia que vive por calle Santa Rosa pasando Calvento.

Su bicicleta la dejó en la pared de la casa porque la estaba mirando y en apenas cuestión de segundos aparece un hombre que rapidamente se la lleva y sale andando por la vereda hasta calle Calvento desapareciendo del cuadro del video, que es de un vecino.

No es la primera vez que se producen hechos de inseguridad en la zona, los vecinos ya se han reunido con algunas autoridades pero no tienen respuestas.

Una de las vecinas comentó que el viernes por la noche sintió el ruido de balazos muy cerca de su casa “Ya se ha vuelto común, esta vez eran poco mas de la medianoche y después se siente el sonido de una moto que parece sale acelerando”

Otra de las vecinas contó que cuando regresaba a su casa, ubicada por calle Torino se dio cuenta que había una persona. Pidió auxilio y otro vecino llegó pero no pudo atraparlo porque salió por los techos colindantes llevandose una mochila con documentacion.