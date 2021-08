Milagro de Infancia: Luz de Vida

Luz Abril, con tan solo 9 desafió todos los pronósticos. Peleó por su vida durante 18 días para seguir brillando con su dulce inocencia. Una historia de lucha para conocer en esta fecha especial.

Allí estaba en una cama del Hospital. Con los ojos cerrados y llena de cables. Su madre, al lado de la cama acariciando su lacio cabello negro no podía evitar las lágrimas. Las noticias entregadas por el médico no eran alentadoras.

La soledad de la sala de terapia infantil se contrasta con todo lo que pasa afuera. Ni Luz ni Fernanda se imaginan que pasa fuera del Hospital.

En los tiempos modernos las redes sociales suelen ser un arma de doble filo. Pero en este caso el buen uso es parte del inicio de una historia en la que se entrelaza lo milagroso con lo humano y lo científico.

Luz Abril Rodríguez Funes el 3 de julio festejaba su noveno cumpleaños y 22 días después estaba internada en pediatría del Hospital Rawson con un pronóstico reservado y una base de estudios con resultados pocos alentadores.

Lo que pasó no se puede contar en todas las páginas del diario. Fueron 18 días de angustia, de dolor, de ansiedad y de miedos.

A los 9 años poco se puede entender. De un día para otro Abril pasó de jugar con las muñecas a estar en una cama de hospital.

“Nos llamó la atención las manchas en la palma de la mano. Su dolor de estomago que al principio parecía apendicitis. Su estado comenzó a desmejorar y le diagnosticaron Síndrome Post Covid hasta que no quedó otra solución que entubarla”, las expresiones de Fernanda se interrumpen. El silencio y los ojos cargados de lágrimas entregan el porque.

Al mismo tiempo que las noticias llegaban se comenzaron a multiplicar las oraciones.

Eso fue increíble. La imagen de Luz celebrando su cumple se viralizó en whatsapp y en facebook. Todos se sumaron en la oración. No importó el credo ni la religión. Si era Dios, Jehová Yhavé o el Universo.

Los días empezaron a complicarse y hubo uno en especial en el cual la historia puso entre la espada y la pared a los padres.

“El médico nos dijo que teníamos que darle un medicamento que no estaba en el país y se traía de Australia y salía $200.000. Era vital para su recuperación”. En ese momento llegó otro espaldarazo desde afuera del hospital. Además de las oraciones, apareció la solidaridad. En apenas horas se había conseguido una buena cantidad de dinero pero no alcanzaba.

Pero la historia tenía un capítulo mas de muy dificil resolución para un padre.

“El médico me dijo está la posibilidad de poner un genérico que está en el hospital pero la decisión final estaba en nuestras manos. Nosotros debíamos hacernos cargo de los pro y de los contra. Lo hablamos con mi esposo y nos jugamos la vida de ella para que recibiera la medicación”, contó Fernanda con la angustia de una madre que sabe que no se equivocó.

Allí vino otro golpe divino. Las oraciones, las súplicas pero sobre todo la entereza de Luz hicieron lo demás.

Las respuestas fueron muy buenas y la oscuridad se empezó a disipar de a poco.

El jueves 12 de agosto pasadas las 15.00 Luz cruzó el portón de salida del Hospital, recuperada y con las ganas de vivir intactas, de seguir entregando la Luz de Vida que genera su milagroso ser.

LA VOZ DE LUZ

>>> “Gracias a Dios y a mucha gente que rezó por mí estoy muy bien. Me duelen un poco las piernas nada más. No me acuerdo mucho de lo que pasó solo se que me dolía la panza y me costaba respirar”

>>> “Tuve un poco de medio pero por suerte siempre tuve a mi mami al lado mío. Me dijeron que estuve muchos días dormida pero yo sentía la mano de mi mamá que me apretaba la mía”

>>> “Extrañaba mucho a mi papá y mi hermano, aunque el me pelea un poco. Tenía muchas ganas de verlos. Llore mucho cuando los pude ver”

>>> “Yo no sabía lo que pasaba y cuando me empecé a mejorar mi mamá me prestaba el celu para jugar veía los mensajes que mandaron y como rezaron por mi.”

>>> “Será un dia del niño especial, no pido nada de regalos porque ya recibi el mejor que es la vida”.

>>> “Los medicos eran buenos y me atendieron muy bien pero no me gustó la comida que me daban, no tenía gusto y me quedaba con hambre”.

LA ODISEA DE LOS PADRES DE LUZ

Willy y Fernanda son parte importante de la historia, ellos se vistieron de héroes para Luz. No bajaron los brazos. Movieron cielo y tierra para que ella estuviera bien y encontraron buenas respuestas en todos lados.

“No se lo deseo a nadie, lo que pasamos es durísimo porque de estar bien un dia a que nos digan que tenemos que estar preparado para cualquier cosa, fue muy dificil. Pero nos hicimos fuerte en la oración y pedimos e hicimos promesas que hoy con gusto cumpliremos porque tenemos a nuestra bebe con nosotros” señaló Willy el papá de Luz.

EL PODER DE LA ORACION

Conocida la noticia del estado de salud de Luz su imagen se empezó a multiplicar por todos lados. Apareció en facebook y en los estados de Whatsapp de miles de personas. Todos compartieron el pedido de oración y eso también fue determinante para que ante tanto ruego Dios escucho su pedido y le dio a Luz la posibilidad de seguir brillando.

LA SUPER CARAVANA

Conocida la noticia del alta de Luz entre amigos de la familia y parientes de la niña de 9 años armaron un recibimiento increíble sino que realizaron una caravana desde el Hospital de Niños hasta su casa en la Villa Morrone en Chimbas.

COMO EMPEZÓ TODO

La familia Rodriguez contrajó coronavirus en Junio, pero con síntomas muy leves para los padres y los hijos fueron asíntomaticos. Una vez que le dieron el alta continuaron con su vida normal con los cuidados de siempre.

Pero el 24 de julio, casi un mes después de que le dieran positivo los hisopados a Fernanda y Willy, Luz comenzó con algunas molestias estomacales y además de tener manchas en las palmas de las manos. Lo primero que se le realizó fue un analisis de sangre en el cual no hubo una evaluación. Luego se ampliaron los estudios y comenzaron a mostrar complicaciones no solo en el aparato digestivo, sino que mostraban complicaciones en los riñones y pulmones, además de los cólicos estomacales.

Luego de estar en el hospital Marcial Quiroga fue trasladada para un mejor atención en pediatría del Hospital Rawson. Allí estuvo un par de días y fue trasladada al sector Covid porque su PCR daba positivo.

Luego estar en un estado reservado por varios días, debió ser entubada. Luego de iniciado el tratamiento con una medicación especial su reacción fue siendo muy acertada y empezó a mostrar signos de mejoría notable que le permitieron recibir el alta el jueves pasado.

Hoy continua con un tratamiento con medicación y con controles periódicos que deberá realizar para seguir su evolución.