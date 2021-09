Miguel Pichetto: “habrá una elección fuertemente polarizada”

El referente político quien fuera compañero de fórmula en las pasadas elecciones del expresidente Mauricio Macri visitó SJ para brindar el respaldo a los precandidatos de ese espacio en las próximas PASO el 12 de septiembre.

Escribe: Omar Andrada

El Auditor General de la Nación, fundador de la fuerza política Peronismo Republicano que integra la coalición Juntos por el Cambio, concretó la visita a la provincia que había postergado la semana pasada. Vino a darles el respaldo a los precandidatos locales para los PASO, Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

Entre las actividades realizó una disertación para empresarios y productores y brindó una conferencia de prensa en la que se explayó en distintos temas.

El primero que tocó fue la polémica generada por el gobernador de La Rioja, Raúl Jalil, que reclamó regalías mineras por el proyecto Josemaría. La postura es contundente. “Los recursos son de las provincias y éste es un debate ya saldado en la constitución del 1994. Si el yacimiento está en SJ los recursos son de SJ”, sentenció.

Después marcó cuales son los lineamientos del espacio para las elecciones. “Si Susana (Laciar) y Enzo (Cornejo) ingresan al Congreso tienen que trabajar con consignas muy claras, bajar impuestos y no votar nuevos, acompañar a los empresarios, emprendedores y productores. Hay que modernizar la jornada horaria, y generar empleo y pasantías. Gobernar es generar trabajo no planes”, aseguró intentando diferenciarse de la política que según él propone el Frente de Todos en su gestión.

Y arremetió contra el mismo diciendo que aumentó de manera desmedida la carga impositiva. “Ni Chile, Brasil, ni Uruguay, en el marco de la pandemia, votaron el impuesto a la riqueza, porque además va sobre los activos del sector empresario”, indicó que son los que generan trabajo y “sin empresas no hay trabajadores”.

“Hay que emprender el cambio estructural de llevar a la Argentina al mundo del trabajo”.

Profundizó refiriendo que en esta elección “hay dos modelos de país que se enfrentan. Nosotros queremos recuperar el trabajo y modernizar las leyes laborales. Tenemos una visión distinta a la política internacional y no estamos ni con Cuba ni con Venezuela”. Además vaticinó que habrá una elección fuertemente polarizada.

También calificó como “un disparate” la decisión del gobierno de Alberto Fernández de extender las medidas de exportación de la carne por dos meses más, “porque implica afectar una de las principales actividades de una industria que viene de la época de La Colonia con Juan Manuel de Rosas.

Macri recuperó la industria frigorífica y abrió de nuevo el mercado de exportaciones de la carne y uno de los principales compradores es China. Es una medida en la que el gobierno pierde de recaudar dólares y lesiona al sector ganadero que obtiene divisas para el país”.

Sobre si es conveniente que el presidente Macri intervenga en la campaña de JxC también fue tajante. “De ninguna manera Macri debe correrse de la campaña. Los presidentes en Argentina son sujetos políticos muy fuertes, tienen una adhesión positiva del 28%, 30% que los hace importantes”, subrayó.

Ante la consulta si será Rodríguez Larreta o Macri el candidato a presidente en 2023 indicó que “JxC tiene que ir a una elección primaria y habrán propuestas importantes. El radicalismo tendrá la suya, lo mismo que el PRO, que puede ser Rodríguez Larreta, pero yo no descarto a Macri”. Luego tiró: “el Peronismo Republicano va a tener candidato y voy a ser yo”.

Finalmente vaticinó que “JXC va a hacer una elección muy fuerte en Córdoba y Santa Fe, una gran elección aquí en SJ como la fue en 2019 cuando obtuvimos el 40% de los votos. También en Entre Ríos y en el centro del país vamos a ganarlas. Nos estamos acercando fuertemente en provincia de Bs As. y ganaremos en Capital Federal”. sentenció.

Susana Laciar

“Que un político de tamaña envergadura venga a SJ a acompañarnos es un enorme gesto”.

Marcelo Orrego

“Tener a Pichetto aquí apoyando a nuestros precandidatos es un verdadero privilegio”.