Miguel Ángel Solá destrozó a Tinelli, Mirtha y Susana

El actor, radicado en España, lanzó una fulminante crítica a los conductores en medio de un bestial análisis de la actualidad del país.

“Argentina nunca fue un pueblo idiota, pero ahora lo está pareciendo y eso es muy grave”, dijo Solá en una nota realizada por Andrea Chiarello en el ciclo Mamás felices, que se emite por la señal UCL TV, y que fue replicado por el “Run run del espectáculo”, (Crónica HD).

“Argentina fue un pueblo instruido que en el 67 tenia 3500 salas de teatro y cine. Había 17 millones de habitantes y que el 25 por ciento de la población consumía cultura. Tenía entre un 3 y 6 por ciento de analfabetismo y mirá la situación de hoy que roza el 40 por ciento de analfabetismo, los límites de pobreza mas agraviantes para el ser humano, donde la droga, la prostitución, la violencia es un caldo de todos los días y eso hay que revertirlo”, sostuvo el actor.

Cuando la conductora lo interrumpió para comentar que la gente elige a las autoridades, Solá replicó: “El pueblo elige entre lo que le dan a elegir, es una democracia formal, pero no creativa, que vaya buscando a los mejores de cada rubro para hacer un gobierno, siguen haciendo la lista sábana con la cantidad de ñoquis, gente que busca enriquecerse y va empobreciendo el bolsillo, el cerebro y el corazón de la gente, ese es el problema argentino, hoy que sí se puede revertir. Si la buena gente, capaz, idónea, luchadora se junta para pelear contra esa basura, sino no se va a poder”, lanzó el actor, de 71 años de edad, que vive en España desde hace años mechando con regresos al pais.

“Sino vamos a seguir escuchando, ‘no sabés lo que es la policía de la provincia’, ‘lo que son los servicios….’, pero no de la capacidad de los argentinos para crear”, siguió, e hizo especial hincapié en las figuras mas importantes de la televisión: “Vamos a escuchando al imbécil de (Marcelo) Tinelli, a la imbécil de Mirtha Legrand, a la imbécil de Susanita (Susana Giménez), a los imbéciles que mandan toda la información del país, durante 45 años están mandando esa información”, sentenció indignado el ganador del Martín Fierro en 1990 como mejor actor por el unitario “Atreverse”.