Miembros de San Juan Tec fueron reconocidos en un evento internacional de videojuegos

Los capacitadores y alumnos sanjuaninos sacaron el 1°, 2° y 3° puesto en el precongreso Argencon 2022, donde estaban compitiendo con equipos de Colombia y México.

El programa marco San Juan Tec, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico tiene a disposición una gran cantidad de cursos de marketing, programación web y de videojuegos que está destinado a la comunidad con el objetivo de diversificar sus oportunidades laborales abordando conocimiento tecnológicos.

Las capacitaciones son dictadas por instructores idóneas en estas áreas. En este sentido, el equipo encargado de impulsar el conocimiento en la industria del videojuego estuvo representado a la provincia en una competencia a nivel internacional.

Argencon del IEEE Computational Intelligence Society Argentina junto al Games Technical Committee llevaron a cabo en septiembre la décima edición del Torneo Regional de Inteligencia Computacional como actividad precongreso de Argencon 2022. Participaron de dicha actividad representantes de Colombia, México y Argentina de manera virtual.

En la competencia donde los videojuegos debían estar basado en el concepto de Inteligencia Artificial Utopía y Distopía San Juan fue acreedor del 1°, 2° y 3° premio. Sus proyectos fueron evaluados por un jurado que tuvo en cuenta la originalidad, diseño, calidad artística, técnica, manejo de contenidos y potencial económico de los mismos.

Jorge Godoy es presidente de la Asociación de Desarrolladores Emergentes de Videojuegos (ADEV) y se desempeña como coordinador de capacitación de videojuegos en Talento Tec en el marco del programa San Juan TEC desde el 2021.

Desde San Juan participaron activamente en la Game Jam que tuvo dos características, una es la competencia que se realizó en la sede de CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresa TIC), donde los participantes armaron equipos y desarrollaron un minivideojuego con la temática propuesta por los organizadores, y por otro lado se lanzó una campaña para ayudar a comedores comunitarios por medio del Banco de Alimento de San Juan que asiste a la comunidad, recolectando alimentos no perecederos y otros artículos a fines de ayudar.

Ganadores de Argencon 2022:

Primer puesto:

Nombre del equipo DarberiuxLanARG

Nombre del juego ALONE IN THE SHADOWS

Puntaje: 262

https://itch.io/jam/tric-x-jam/rate/1691773

Segundo puesto:

Nombre del equipo Moon Valley

Nombre del juego A.N.D.Y IA

Puntaje: 218

https://moonvalleystudio.itch.io/

Tercer puesto:

Nombre del equipo N_gamesindustries290

Nombre del juego Bread Free

Puntaje: 202

https://itch.io/jam/tric-x-jam/rate/1691539S

Sobre Argencon 2022

El evento es gestionado desde el IEEE Games Technical Committee de Argentina, que depende de la IEEE Computational Intelligence Society.

La institución cuenta con cursos y seminarios de interés a las temáticas relacionadas con los sistemas inteligentes, videojuegos y gamificación. Se busca honrar a los jóvenes que participan con certificados, menciones de honor y premios.

