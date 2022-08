Mica Vázquez estuvo con otro jugador durante su noviazgo con Fernando Gago. Después de que la actriz confesara que descubrió una serie de infidelidades, se supo que también fue motivo de conflicto un tercero en discordia.

Desde que Mica Vázquez se sinceró sobre los motivos de la separación con Fernando Gago en una distendida charla entre colegas y amigos en el programa Antes que nadie (Luzu TV), las repercusiones fueron en aumento. Aunque sucedió quince años atrás, las detalles en torno a la pareja que en su momento apostó al bajo perfil, siguen resurgiendo. Luego de que la actriz contara que hubo una serie de infidelidades por parte del exfutbolista mientras vivían en Madrid, se conoció que también hubo un famoso jugador que fue tercero en discordia.

El sábado la ex Rebelde Way estuvo invitada en PH, Podemos hablar (Telefe) y cuando Andy Kusnetzoff quiso conocer las dos caras de la moneda, le preguntó si ella había tenido otra relación paralela en algún momento. “Yo fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más”, respondió entre risas. Aquella afirmación despertó otras especulaciones, y el lunes reflotaron un fuerte rumor del pasado en Socios del espectáculo (El Trece).

“En su momento se habló de que una de las primeras explosiones en esa relación tuvo que ver con una supuesta relación que Mica habría tenido con Gonzalo Pipita Higuaín. Si van al archivo lo van a encontrar”, aseguró la panelista Luli Fernández en el ciclo. Y agregó: “Los que saben dicen que ahí habría habido un rifirrafe por unos mensajitos”. En este sentido, los conductores recordaron que en ese entonces ambos formaban parte del plantel del Real Madrid y coincidieron también en la Selección argentina.

Mariana Brey aportó otra información al respecto: “Incluso vivían en el mismo barrio en España, y se juntaban a comer muchos jugadores, pero cuando Gago encontró mensajes de él le dijo a Mica: ‘Es él o yo’”. Y remató: “Maradona era el DT de la Selección, y tuvo que elegir a cuál de los dos convocaba porque se llevaban tan mal, producto de este lío”.

En medio de las versiones cruzadas, Mica volvió a hablar al respecto en una nota que brindó en la vía pública a varios medios: “Para mí prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra; tengo una familia hermosa y pasaron muchos años”. Y volvió a remarcar: “No le guardo rencor a Fer. Lo quiero. No sé si estará enojado, o no estará enojado. No es algo que hoy a mí me interese”. Cabe recordar que actualmente está en pareja con Gerónimo Klein, y juntos son padres del pequeño Baltazar, de un año y medio.

“¿Te mandó mensajito o algo?”, le preguntó el cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “No importa, ya está”, respondió la artista un poco incómoda ante la situación y concluyó: “Yo nunca, en estos 15 años desde que me separé, fui a hablar de él. Y nunca lo voy a hacer. Acá -en la radio-, en un contexto en el que me siento cómoda, hablé de mi vida en general”.

El fin de semana había dicho algo similar en el ciclo de entrevistas que conduce Kusnetzoff, y también había mencionado a la exesposa de Gago, Gisela Dulko. “Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite ‘¡Gago!’ toda una cancha”, enfatizó. Y enumeró: “Ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que querés, tener plata para lo que quieras, creo que se te va la cabeza a cualquier lado con todo”.

“El volvió y se casó, pero antes de casarse paralelamente creo que estuvo un ratito con las dos”, arremetió sobre los inicios del romance entre la deportista y el futbolista. Y aclaró: “Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados todavía. Por ahí Gisela en ese momento tampoco sabía que él estaba conmigo en una relación”.