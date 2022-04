Mica Argañaraz: la Argentina elegida por todos. Representa a una nueva generación de modelos que, alejadas de los cánones clásicos, están imponiendo nuevas formas de belleza con un estilo absolutamente propio y con mucha personalidad.

Su impronta es incomparable. Pocas modelos pueden darse el lujo de haber sido musa de Karl Lagerfeld, abrir el desfile de Louis Vuitton en París, ser una infaltable en las pasarelas de Chanel, Dior y Saint Laurent y protagonizar varias veces la tapa de Vogue, Glamour y Elle. Mica Argañaraz se da este lujo y otros más. A los 29 años forma parte del top ten de las supermodelos internacionales del momento, a la par de las hermanas Bella y Gigi Hadid, Kaia Gerber o Kendall Jenner. Su influencia es tan grande que en la última temporada de desfiles que comenzó casi el mismo día que la invasión rusa a Ucrania, la top argentina comenzó una campaña para que sus colegas siguieran su ejemplo de donar sus salarios de la temporada en beneficio a los refugiados. “Fue algo que me salió espontáneamente, no lo pensé mucho. El día que empezaron los desfiles en Milán, Rusia invadió Ucrania y era muy surreal estar en medio de la vorágine del fashion week. Trabajo con muchas personas ucranianas y rusas, escuchar sus historias me movilizó mucho“. Encabeza campañas y desfiles prácticamente con todos los imperios de moda: Givenchy, Isabel Marant, Prada, Valentino, Versace , Michael Kors, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Mango, Alexander McQueen, H&M, Margiela, Balenciaga y Hugo Boss entre tantos otros. Tom Ford presentó su colección de moda femenina de primavera/verano 2016 con un nuevo vídeo en el que participaba Mica Argañaraz junto a Lady Gaga. Algunos críticos de moda creen que su éxito se debe a que todo tipo de prendas y diseños los porta con elegancia y despreocupación, totalmente espontánea, atraen su melena de rulos oscuros y su seriedad a la hora de trabajar.

Mica también ha realizado trabajos en Argentina, en la actualidad es la embajadora de la marca Jazmin Chebar y ha estado presente en las ediciones de Buenos Aires Fashion Week. En el mundo internacional, es embajadora de la joyería Tiffany & Co y de Christian Louboutin Beauty. En una nota con Carla Rodríguez para TN online Mica se confiesa: “Extraño a mi familia y a mis amigos. Extraño la simplicidad de algunas cosas, como entenderme con mis amigos de acá (de Bs As) y hablar en argentino. El flan con dulce de leche, los kioscos abiertos hasta tarde y los sorrentinos de ricota de mi mamá”. Asegura que el mundo de la moda le interesa lo justo: “Todo es muy rápido y dura poco, es casi etéreo. Soy sensible y me gusta apreciar la belleza de las cosas. Prefiero ir a un museo en vez de a un desfile. Me parece un poco violento todo el trabajo y tiempo dedicado a una colección que sólo dura 30 minutos de show y unos meses en el mercado y después muere”.

Súper reflexiva, espontánea y con la simpleza de una celebrity con el ego bien ubicado, ella es Mica Argañaraz, la argentina con la moda a sus pies.