“Mi única expectativa es disfrutar de mi bebé”

Lucas Laciar va a ser oficialmente papá en el mes de octubre cuando nazca su bebé. Entre todos los preparativos que la dulce espera conlleva recuerda como recibió la noticia.



“Eran como las 7 de la mañana y escuché un grito de mi pareja desde el baño. Me asusté pensé que era malo porque fue muy repentino. Cuando fui me dijo “estoy embarazada”. No sabía que se había hecho un test y aunque presentía que lo estaba me sorprendió. Los dos nos quedamos impactados. En ese momento nos abrazamos y lloramos de la alegría por la buena noticia”

“Mientras sea sano y no hayan problemas la única expectativa que tengo es disfrutar”, indica.

Y sobre sus desafíos como futuro papá comenta: “creo que con la situación económica de este país, el desafío es poder darle todo lo que necesita a mi hijo y brindarle una educación con buenos valores que le permitan ser feliz y ser buena gente”.