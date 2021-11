Messi ya está en Argentina

Junto a Di María y Paredes, los futbolistas del PSG fueron los primeros de la Selección en llegar al país.

Se avecinan dos nuevos capítulos de las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección Argentina, nada menos que Uruguay el 12 y Brasil el 16. Dos fechas que podrán ser clave en las aspiraciones de los dirigidos por Lionel Scaloni, que poco a poco ya se van sumando a la concentración en Ezeiza. Los primeros en llegar fueron Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, desde Francia. Pasado el mediodía, arribaría desde España el resto de la delegación que quiere concretar su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Cuál es la situación de Messi y Paredes en la Selección Argentina

PSG no se mostró contento con la partida de dos de sus futbolistas «en fase de rehabilitación». Es que Messi y Paredes no venían estando presentes en los compromisos del club parisino. «No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física», expresó Leonardo, director deportivo del PSG.

Por su parte, la Pulga viene arrastrando una serie de molestias musculares y a esto se le suma la contusión que sufrió en la rodilla izquierda por la brutal patada del venezolano Adrián Martínez. Ese golpe fue a comienzos de septiembre, pero el 10 casi nunca volvió a jugar en óptimas condiciones físicas desde esa noche en Caracas. La idea es que juegue solo un rato contra Uruguay, el viernes 12 de noviembre, como visitante en Montevideo. Habrá que ver si es arrancando de titular o sumando minutos desde el banco de suplentes. Luego, para el choque del martes 16 contra Brasil, en San Juan, lo imaginan todo el partido en cancha. ¿Se dará?

En cuanto a Paredes, aún se recupera de un desgarro en el cuádriceps que sufrió a mediados de octubre en el último Argentina-Perú. A diferencia de Messi, él no volvió a sumar minutos y se encuentra parado desde ese entonces. Apuntan a que pueda estar ante Brasil, pero su presencia aún es una incógnita.

El cronograma de la Selección Argentina para visitar a Uruguay

Lunes 8 de noviembre

19.00 Entrenamiento (cerrado).

Martes 9 de noviembre

Entrenamiento vespertino (horario a confirmar) con acceso para la prensa los últimos 30 minutos de actividad. La modalidad de ingreso será aún con aforo limitado de hasta 60 personas.

Miércoles 10 de noviembre

Entrenamiento matutino (horario a confirmar).

Jueves 11 de noviembre

El último entrenamiento en Ezeiza, el día previo al partido. La delegación viaja a Montevideo luego del mediodía.