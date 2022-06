Messi y la Scaloneta van por una estrella más ante Italia

La Selección argentina, ganadora de la Copa América, se medirá esta tarde a las 15.45 ante Italia, ganadora de la Eurocopa y afuera del mundial del Qatar. La finalísima sumará un título oficial para el ganador.

Sin Acuña, baja de último momento la Selección argentina se medirá hoy con Italia en Londres para definir el campeón de la Finalissima, partido en el que se verán las caras el ganador del título de la Copa América y el campeón de la Eurocopa.

El partido se jugará en el mítico estadio Wembley desde las 15:45 (hora argentina), con el arbitraje del chileno Piero Maza y la televisación de ESPN.

El elenco del entrenador Lionel Scaloni va por un nuevo título frente a la golpeada Italia, que no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022, en una competición que tiene carácter oficial y fue organizada entre la Conmebol y la UEFA.

La albiceleste, que el próximo se enfrentará con Estonia, arrastra un invicto de 31 partidos luego de terminar en el segundo puesto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde en la última jornada empató 1 a 1 con el Ecuador de Gustavo Alfaro.

En cuanto al equipo titular Marcos Acuña es baja de último momento por lesión. El futbolista de Sevilla padece una pequeña molestia que le impide estar en plenitud y es por eso que Nicolás Tagliafico lo reemplazará. Sin el mediocampista Leandro Paredes, quien no pudo llegar por encontrarse en plena recuperación tras ser operado, el reemplazante en la mitad de la cancha será Guido Rodríguez, mientras que Scaloni también probó los ingresos de Alexis MacAllister y Nicolás González por el ex mediocampista de River y Ángel Di María, respectivamente.

La Finalissima será un único partido de 90 minutos en el que no habrá tiempo extra, por lo que, si el encuentro culmina empatado se definirá por penales.

Después de obtener la Copa América, hoy la Albiceleste va por el segundo título en la era de Lionel Scaloni.

FORMACIONES

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero

Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez

Gio Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez Y Ángel Di María.

ITALIA: G.Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci

A. Bastoni, Emerson; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti

F. Bernardeschi; Andrea Belotti y Lorenzo Insigne.