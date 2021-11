Messi volvió a París con comida bien sanjuanina

El Crack llegó a Francia con la panza llena y el corazón contento. Una empresa sanjuanina se encargó de la comida casera que comió durante su largo viaje. Enteráte todos los detalles.

Por Lucas Laciar

Messi vino a San juan y revolucionó todo, también la vida de los trabajadores de la empresa Etchegaray Catering que fueron llamados el viernes pasado por el entorno del astro mundial para solicitarle el servicio más importante de su vida: proveerle de comida a Messi que viajó en su avión privado desde San Juan hasta Paris.

Lejos pedirle cosas raras, le pidieron comida de casa “el es sencillo”, le dijeron cuando le llamaron a María José Etchegaray, dueña de la empresa. La recomendación vino por parte de la directora del Banco San Juan.

“Cuando me dijeron que era para Messi me puse re feliz y a la vez con nervios es la persona más importante que hemos tenido como cliente. Nos dijeron que le gusta la comida de casa, no nos pidieron nada extravagante. Si nos pidieron que sea comida rica, porque el come la mejor comida del mundo, pero le gusta la comida casera”, comentó Etchegaray a Zonda Diario.

El avión de Messi tiene hornos y microondas y le pidieron las comidas en diferentes empaques para recalentar durante el vuelo

“Cuándo vieron el menú, me dijeron que lo que a él le gustaba eran los espaguetis con salsa boloñesa, las milanesas de nalga con puré de papa, los ojos de bife. También me pidieron una tabla de fiambres con fiambre surtida”, comenta Etchegaray a Zonda Diario mientras recuerda un servicio que nunca olvidará. Sin titubear se acuerda de cada detalle.

“También me pidieron mediaslunas comunes y de jamón y queso”, las compró en la reconocida confitería “La Reina”. Además, le pidieron 4 variedades de postres, entre ellos: flan casero, lemon y pie tiramisú. También pidieron bandejas con frutas. “Le puse mango, cereza y de todo un poco”.

Toda la comida fue bien sanjuanina, nada de otro lugar

Messi también disfrutó de sanguchitos de jamón crudo, jamón ahumado y de jamón y queso. Además, llevó yogur descremado de distintas variedades, con sabores como frutilla durazno y ananá. También pidieron dos salsas César y Rissaotto.

El lunes cambiaron el menú, al parecer al astro se le antojó Lasagna y le pidieron tres porciones al caterin sanjuanino. También bife de ojo con milhoja de papas.

Además solicitaron dos bolsas de hielo de 10 kg, María José les mandó dos bolsas de la marca sanjuanina Tankito.

Comieron el helado más famoso de San Juan

Le pidieron dos potes de helado de chocolate con almendras, dulce de leche y panacota. María José fue a la heladería artesanal con más historia de San Juan, Porto Gelato y cuando les contó que era para Messi, le mandaron como 20 kilos con todas las variedades.

María José se mostró muy contenta por el trabajo que pudo ofrecerle a Messi, y los dos jugadores que volvieron con él a Paris: Áangel Dimaría y Leandro Paredes, compañeros del PSG. La empresaria nunca olvidará este servicio y tampoco la sorpresa que se llevó al ver que no le pidieron comida extravagante, sino comida de casa. María José asegura que, por el tipo de comida que preparó, no es ni siquiera un menú de los que hace para los ejecutivos de las compañías mineras. Otra vez, el astro demostró su sencillez.

Este jueves, le escribieron desde el entrono de Messi y le agradecieron el servicio, le dijeron que disfrutaron de la comida, que estaba muy buena.