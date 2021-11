Messi va por el séptimo

Este lunes se entrega el Balón de Oro 2021. Messi quiere otro más y Lautaro Martínez está por primera vez entre los 30 futbolistas elegidos por la revista France Football. Por su parte, Emiliano Martínez fue nombrado al Premio Lev Yashin.

La revista France Football ya tiene a los 30 futbolistas que optarán por el Balón de Oro 2021, entre los que saldrá el ganador elegido por el voto de 180 periodistas de todo el mundo. La gran noticia es que los argentinos Lionel Messi, el máximo ganador de la historia con seis trofeos, y Lautaro Martínez, por primera vez, figuran en la nómina

Lionel Messi, gran candidato al Balón de Oro 2021

La figura de PSG y la Selección Argentina aparece entre los principales aspirantes y algunos medios europeos ya se animaron a darlo por ganador. La principal competencia está con Robert Lewandowski: al polaco de Bayern Munich la FIFA le entregó The Best en 2020 y no bajó su nivel durante 2021. También se mete en la puja Jorginho, campeón de Europa con Chelsea e Italia.

Dónde y cuándo se entrega el Balón de Oro 2021

El Balón de Oro 2021 será entregado el 29 de noviembre, después de que el año pasado el prestigioso galardón entregado al mejor futbolista del año se suspendiera a causa de la pandemia del Covid-19. La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Châtelet de París, el mismo lugar en el que en 2019 lo recibió por sexta vez Messi.

En otra de las categorías, el argentino Emiliano Martínez fue nombrado al Premio Lev Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo. Dibu entró en la convocatoria gracias a sus actuaciones en Aston Villa y la Selección Argentina, con la que se consagró campeón de la Copa América 2021.

Hora y TV del Balón de Oro 2021

Se podrá seguir desde las 16 (hora argentina) del lunes 29 de noviembre. La ceremonia será presentada por Didier Drogba y Sandy Heribert en el Teatro del Châtelet de París. Desde las 16, ESPN y TNT Sports transmitirán la gala y también podrás seguirlo en vivo con la cobertura de TyCSports.com.

Todos los candidatos a ganar el Balón de Oro 2021

Riyad Mahrez (Argelia)

Ngolo Kanté (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Leonardo Bonucci (Italia)

Mason Mount (Inglaterra)

Harry Kane (Inglaterra)

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Karim Benzema (Francia)

Raheem Sterling (Inglaterra)

Nicolò Barella (Italia)

Lionel Messi (Argentina)

Bruno Fernandes (Portugal)

Pedri (España)

Luka Modrić (Croacia)

Giorgio Chiellini (Italia)

Kevin De Bruyne (Bélgica)

Neymar (Brasil)

Rúben Dias (Portugal)

Lautaro Martínez (Argentina)

Simon Kjaer (Dinamarca)

Robert Lewandowski (Polonia)

Jorginho (Italia)

Mohamed Salah (Egipto)

César Azpilicueta (España)

Romelu Lukaku (Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Gerard Moreno (España)

Phil Foden (Inglaterra)

Kylian Mbappé (Francia)

Luis Suárez (Uruguay)

Emiliano Martínez, nominado al trofeo Lev Yashin (mejor arquero)

Keylor Navas (Costa Rica)

Emiliano Martinez (Argentina)

Manuel Neuer (Alemania)

Jan Oblak (Eslovenia)

Samir Handanovic (Eslovenia)

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Ederson (Brasil)

Kasper Schmeichel (Dinamarca)

Edouard Mendy (Senegal)

Thibaut Courtois (Bélgica)

Emiliano Martínez, ex Arsenal de Inglaterra, se destacó a lo largo de la 2020-21 en el arco de Aston Villa y la Selección Argentina, siendo clave en la clasificación a la final de la Copa América 2021 obtenida en Brasil cuando le tapó dos penales a Colombia y además dio seguridad y solidez a un puesto complicado desde la salida de Sergio Romero en 2018.

El premio lleva el nombre de Lev Yashin, considerado como uno de los mejores arqueros de la historia, y el primer y único arquero a la fecha en ganar el Balón de Oro (1963).

El último ganador del premio al mejor arquero del mundo fue Alisson Becker, el brasileño que ocupa el puesto en Liverpool.

Los máximos ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi, ahora en Paris Saint Germain (PSG), es justamente el más galardonado de la historia, con seis trofeos, y vuelve a ser candidato en esta temporada tras conducir a la Selección Argentina al título en la Copa América Brasil 2021.

Messi fue el último futbolista en ganar el premio en 2019, tras superar en la terna al defensor neerlandés Virgil van Dijk y al delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El rosarino, que también lo había recibido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, es el máximo ganador histórico con seis galardones, seguido a uno por Cristiano, que lo alzó en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.