Meriendas saludables. Ya comenzó la vuelta al cole y por eso te quiero compartir algunas recomendaciones para que puedas ir planificando una merienda saludable.



Lo ideal es que, si tus hijos asisten a la escuela por la tarde, puedan tener un almuerzo completo o si asisten por la mañana intenten salir de casa con un desayuno nutritivo; como sabemos que no siempre es posible realizarlo.

Les dejo estas recomendaciones prácticas. Tener en cuenta que:

Siempre es mejor llevar comida desde casa, en los quioscos escolares probablemente no encontrarán opciones saludables.

No es necesario llevar comida para todos los recreos.

Siempre acompañar la merienda con una botellita con agua.

Involucrar al niño/a en la compra y preparación de las comidas hace que les demos un lugar de privilegio, ellos son los protagonistas de esta nueva etapa y deben sentirlo!

Algunas opciones para llevar desde casa

La importancia de generar buenos hábitos

La obesidad, se caracteriza por ser multifactorial, la cual genera una acumulación anormal o excesiva de grasa en distintas partes del cuerpo, tanto en zonas estéticas como así también alterando las funciones órganos como el hígado, músculo, cerebro, riñón, articulaciones, entre otras.

Como consecuencia de dichas alteraciones, la obesidad puede acarrear diversas comorbilidades, las más frecuentes son:

Altos niveles de colesterol y triglicéridos.

Insulinorresistencia,

Osteoporosis y fracturas.

Hipertensión arterial.

Cardiopatías isquémicas.

Algunos tipos de cáncer.

Es por eso que es muy importante tomar conciencia y generar hábitos saludables que eviten o mejoren la vivencia de esta enfermedad.

Algunas recomendaciones que podés hacer en tu día a día:

Activate en lugar de usar el auto o el ascensor, caminá.

Come sano limita el consumo de grasa, azúcar y sal.

Aumentá el consumo de frutas y verduras.

Ejercitate realiza actividad física, si sos joven 60 minutos al día y si sos adulto 150 minutos por día.

Recordá, la obesidad siempre debe ser tratada con el apoyo y acompañamiento integral de un equipo de salud especializado.