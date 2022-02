Mendoza complicó con su relieve

Tercera etapa, tercera provincia alcanzada por el SARR que tuvo un sábado, con uno de los recorridos más difíciles de la carrera. Un terreno que tuvo todas las variantes posibles. Juan Cruz Yacopini manda en autos.

Cada día que transcurre, la dificultad parece aumentar para los competidores que se encuentran disputando esta tercera edición del SARR que, en este 2022, ha planteado un recorrido con muchos obstáculos.

Esta vez fue el turno de dejar atrás a San Juan. Se desarrolló el tramo comprendido entre la propia capital sanjuanina luego de la salida del vivac emplazado en el autódromo de Villicum con Tunuyán. Primer destino de la provincia de Mendoza y que tendrá la particularidad de que es Maratón para las motos, por lo cual no contarán con asistencia externa.

En esa ciudad mendocina, reconocida por ser sede del Festival Nacional de la Tonada, el campamento montado para el arribo de la competencia se ubica, justamente, en el anfiteatro, el lugar de la mencionada festividad popular.

De este modo, en el día de ayer se llevó a cabo una etapa de 460 kilómetros, de los cuales 320 han sido de velocidad y de extrema dureza. Pues en el camino los competidores se encontraron con todo tipo de dificultades: dunas de arena, cañadas, ríos secos, fesh fesh y pistas de tierra sinuosas.

Eso provocó que, aunque parezca un kilometraje no muy amplio, aún así sea una larga jornada, de muchas horas arriba de los vehículos en la que la constancia y la navegación fueron protagonistas para quienes marcaron los mejores tiempos.

En ese sentido, quien más salió perjudicado de la condición fue Joaquín Debeljuh (Beta), ya que fue el primer piloto en partir y fue “abriendo” el camino a los demás competidores.

Así, en lo que respecta a lo deportivo, en los registros de la jornada, hubo nuevos vencedores de etapas en Motos y Quads mientras que en Autos y UTV’s fueron repetidos.

Entonces, en Motos, el más veloz del sábado fue Flavio del Zotto a bordo de una Husqvarna 450 quien transitó el recorrido en 8 horas 53 minutos y 17 segundos; en Quads la mejor actuación fue de Francisco Moreno (Yamaha), con tiempo de 9:08.28, el piloto mendocino ha aprovechado el ingreso a suelo conocido; en Autos volvió a dominar un coprovinciano de Moreno, Juan Cruz Yacopini, al volante de una Toyota Hilux oficial, del equipo Toyota Gazoo Racing con registro de 8:33.20 y en UTV’s la jornada fue para Jeremías González Ferioli, con su Can Am con el que marcó 8:25.39 al culminar la especial.

Hoy domingo se disputará la cuarta etapa de este SARR 2022 que es la carrera de rally raid más difícil e importante de la región. El recorrido de 430 kilómetros, 300 de ellos cronometrados, unirá a Tunuyán con General Alvear, continuando la travesía dentro de los límites de la provincia de Mendoza.