Mejoras laborales para los empleados de Servicios Sociales San Juan

A media mañana de hoy (por ayer), en la Subsecretaría de Trabajo, se llevó a cabo una reunión conciliatoria entre los directivos de Servicios Sociales San Juan y su personal por incumplimientos de algunos puntos que no se habían concretado como la entrega de ropa de trabajo y de algunas capacitaciones para los trabajadores. Es decir que habrán mejoras para los empleados.

Los trabajadores le habían solicitado a la patronal que se cumpliera con diferentes ítems que hasta la fecha no se había efectivizado, como era la entrega de la totalidad de ropa de trabajo, ya que solo habían entregado una parte y faltaba el resto, pero también sobre una capacitación para los empleados y una presunta persecución laboral.

En la reunión, estuvo presente la secretaría general del SEC (Sindicato de Empleados de Comercio), Mirna Moral. Entre otras cosas la secretaria señaló que “si tuvimos un encuentro con las autoridades de Servicio Sociales San Juan y se acordó que se van a tomar medidas en cuanto a la falta de indumentaria de trabajo. También sobre la capacitación y sobre el acoso labora que han venido sufriendo en los últimos tiempos algunos empleados”.

Lo cierto que la reunión termino en buen términos por lo que no hizo falta pasar a un cuarto intermedio, ya que desde la empresa se comprometieron a cumplir con los pedidos realizados por los trabajadores.

La gremialista, también habló sobre la difícil situación que están viviendo los empleados de la empresa Garbarino, donde no solo los 44 empleados de San Juan, sino que tampoco los 4.000 empleados que hay en el país y la imposibilidad de acceder al Repro, ayuda que viene desde Nación.