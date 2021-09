Medvedev le puso un freno a Djokovic: ganó el US Open

El ruso ganó la final del emblemático torneo de cemento de Estados Unidos por un triple 6-4 y así el serbio no pudo conquistar el Grand Slam número 21, lo que lo hubiese convertido en el más ganador de la historia. Tampoco pudo lograr el Grand Slam de la temporada, ya que se había adjudicado los tres grandes torneos previos.

El ruso Daniil Medvedev se quedó este domingo con el título del US Open al vencer en la final a Novak Djokovic por un triple 6-4, impidiéndole al serbio alcanzar el Grand Slam de la temporada luego de conseguir los tres grandes torneos previos, y privándolo además de sumar su 21 trofeo de estos máximos certámenes tenísticos, lo que lo hubiese convertido en el más ganador de la historia.

De esta manera Medveded, de 25 años, se llevó el primer Grand Slam de su carrera luego de las derrotas sufridas en las dos finales a las que arribó, en 2019 frente al español Rafael Nadal en este mismo Abierto de los Estados Unidos y a principios de este año en Australia frente al propio Djokovic.

El partido de este domingo entre el número uno del mundo y el dos fue para este último, que con su tenis sin fisuras y contundente, cuadrado por su puntillosidad hasta en el marcador, fue manejado por el ruso de principio a fin, ante un Djokovic de 34 años al que se lo vio impotente pese al apoyo multitudinario que recibió del público que se instaló en el estadio Arthur Ashe.

La presencia del australiano Rod Laver en esas graderías, esperando que Djokovic alcanzara los cuatro títulos de Grand Slam en una misma temporada como él lo hizo en 1969, dejaron un marco de frustración en la emotiva tarde neoyorquina.

Laver, de 83 años, también había alcanzado ese logro en 1962, algo que había registrado en un lejano 1938 el estadounidense Donald Budge, mientras que entre las damas lo habían conseguido la también australiana Margaret Court en 1970, la alemana Steffi Graf en 1988 y bastante más atrás en el tiempo, en 1953, la oriunda de los Estados Unidos, Maureen Connolly.

Djokovic iba por su cuarto US Open no solamente por el Grand Slam, sino porque en este tipo de torneos llevaba conquistados 20 y quería desempatar con el mencionado Nadal y el suizo Roger Federer, que también habían logrado 20 cada uno.