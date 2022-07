Medidas preventivas para cuidar la salud en días de viento Zonda. El Ministerio de Salud Pública brinda algunas recomendaciones para que la población tenga en cuenta en días de viento Zonda.

Salud brinda algunos consejos y medidas preventivas para que la población tenga en cuenta y pueda tomar medidas de precaución en días que sopla viento Zonda.

Las sugerencias:

Es importante hidratarse continuamente, sobre todo darles agua a los niños y adultos mayores.

Tener cerca la medicación en caso de sufrir algún tipo de enfermedad respiratoria, ya sea pulmonar o bronquial.

Cerrar por completo las ventanas y puertas para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior y evitar el ingreso de polvo.

Tratar de aumentar la humedad de los ambientes, rociando el piso y o paredes.

Evitar realizar esfuerzos físicos, sobre todo personas mayores.

Reducir al mínimo la permanencia en el exterior y evitar la exposición solar.

Evitar la inhalación de polvo suspendido en el aire y protegerse los ojos.

Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos. Es recomendable no pisarlos y no tocarlos.

Tener a mano los teléfonos de emergencias y de servicios de luz, Gas, entre otros.

Es recomendable mantenerse alejado de zonas con muchos árboles grandes y frondosos, que sean frágiles, porque el viento puede generar rotura de sus ramas y pueden causar accidentes o lastimar a alguien.

No estacionar los autos cerca de los árboles.

Extremar la precaución al momento de conducir y evitar salir en lo posible.

Evitar el uso de materiales inflamables y elementos que puedan provocar chispas o fuegos, ya que durante la ocurrencia del viento, la sequedad del ambiente eleva considerablemente la posibilidad de incendios.

Asegura las chapas, tejas, macetas y otros objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Si observan algún accidente o personas lastimadas, que se comuniquen con los servicios de emergencia sanitaria.}