Medicamentos congelados: advierten que en SJ podría haber «desabastecimiento»

Hay farmacias que compraron medicamentos, con aumento, la semana pasada y ahora deben vender con precios retrotraídos al 1 de noviembre por lo que evitarían vender esos productos para no hacerlos a pérdida.

Por Lucas Laciar

El Gobierno anunció un acuerdo con las cámaras fabricantes de medicamentos para congelar los precios de remedios hasta el 7 de enero próximo. Además, los valores deberán retrotraerse al nivel que tenían el 1° de noviembre. En tal sentido, en San Juan no vieron con buenos ojos la medida y advirtieron que podría haber desabastecimiento.

«No estamos de acuerdo, porque el desarrollo normal de una farmacia involucra una serie de gastos fijos que van incrementándose como gastos en tecnología, papelería, sueldos etc», expresa el presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, Mauricio Barceló, en diálogo con Zonda Diario.

Barceló no está para nada de acuerdo con esta medida, si con que controles a los laboratorios porque asegura que si bien hay incrementos que tienen que ver con la dolarización de los insumos, «suelen tener criterios especulativos en las épocas preelectorales».

«Un congelamiento de precios es muy absurdo, porque los insumos de los medicamentos son importados y si el dólar sigue aumentando, el medicamento le cuesta más caro a las farmacias. Además, los gastos que hacen las farmacias siguen aumentando y si se impide que se incremente el precio, afecta a las farmacias».

Cabe destacar que hasta el pasado 7 de noviembre han habido aumentos en los medicamentos que compran las farmacias y hasta ahora, no saben cómo van a recuperar ese incremento ya que compraron en noviembre, pero después se retrotrajeron los precios.

Una de las opciones, sería que los laboratorios den notas de crédito a las farmacias para que tengan esa diferencia a favor en próximas compras, pero a Barceló no le consta, por ahora que eso vaya a pasar. En cambio, especula que puede pasar algo peor:

«El desabastecimiento mentiroso»

Barceló explica que al farmacéutico no le sirve vender a pérdida, en el caso de medicamentos comprados en los primero días de noviembre, con el aumento que se dio y que ahora se retrotrajo. Por ello, plantea que «puede pasar que muchos farmacéuticos prefieran no vender algún medicamento, a la espera de que llegue enero y se descongelen los precios«. A eso, le llamó «desabastecimiento mentiroso» porque advierte que al no generarle ganancia al farmacéutico, podría decir que no tiene algún medicamento.

Ante este planteo teórico, ve como una buena opción que los médicos «empiecen a hacer recetas genéricas, no pidiendo marca, sino la droga que se receta al paciente». De esa forma, cree que los paciente, con la libertad de elegir la marca, pueden acceder a las drogas recomendadas para sus tratamiento.