“Me voy a jugar todo para que JxC gobierne en el 2023”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pasó por la provincia a pocas semanas de las PASO para reunirse con los candidatos de Juntos por el Cambio, Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo. En diálogo exclusivo con Zonda Diario recalcó el valor de tener una lista de unidad en la provincia y a su vez destacó el empuje del frente el todo el país.

¿Cómo evalúa el armado de la oposición en SJ?

Tenemos una lista integrada en la que tanto el partido que preside Basualdo y Orrego con Susana Laciar como candidata del espacio Producción y Trabajo, y junto al PRO con Enzo Cornejo y sectores de la UCR, como Rodolfo Colombo que ha tenido una actitud de grandeza y ha bajado su candidatura. Todos juntos hemos construido Juntos por el Cambio, que es una identidad política muy fuerte, sumada a buenos candidatos hacen una conjunción que es una buena oferta electoral para los sanjuaninos.

Llega a la provincia a pocas semanas de las PASO ¿Qué expectativas hay rumbo a la elección?

Es importante venir a San Juan porque tenemos una gran posibilidad. Tenemos candidatos muy buenos que nos representan y hemos logrado que los autoconvocados, los productores y jóvenes nos acompañen y también muchos sectores que quieren ver crecer el potencial que tiene San Juan que nosotros lo representamos como el mundo privado, el de las empresas, el del trabajo, de la educación y estoy contenta de estar acá. Voy a visitar hasta el 12 de septiembre 17 provincias y es un ritmo apresurado, lo importante es tomar contacto y conocer como cada uno mira la Argentina. Orrego presentó un proyecto de Ley para la emergencia Hídrica porque es tan importante pensar en como va a ser la producción en los próximos años de aquello que precisa agua y energía, pensar a largo plazo y seguir pensando en que la minería es un recurso importante en San Juan, que los recursos tienen que ir a infraestructura que nos sirva a todos los sanjuaninos y no se gaste en gastos corrientes y trabajar para que los chicos se queden acá. Visitamos hoy una familia donde el papá venía del kirchnerismo y el hijo está en el PRO y convenció al papá de seguir y trabajar, que el mundo debe ser más moderno e ir hacia adelante. Hoy el papá apoya al hijo y estas cosas son importantes, ir logrando que la Argentina y San Juan sean una tierra donde la gente se quiera quedar.

¿Cómo ve a la oposición en todo el país?

No me quiero ilusionar pero la veo muy bien. En todos lados veo que hemos logrado pasar la prueba de hierro, después de pasar una derrota electoral nos mantenemos y construimos listas competitivas en todo el país. En algunos lugares vamos a PASO y en otros no. Pero en definitiva ir a PASO o no, no cambia mucho la realidad porque es ir todos en un mismo recipiente ya que los votos van al mismo lugar. Desde 1993 ahora no hubo dos fuerzas que tienen una capacidad de alternancia tan fuerte como la que tenemos nosotros ahora, de convertirse en una fuerza de alternativa y estar en todo el país con todas posibilidades de jugar de igual a igual con el oficialismo. Estamos muy contentos. Veo un clima muy favorable para Juntos por el Cambio.

Recientemente se conocieron declaraciones donde usted decía que iba a sacar más votos que Vidal…

Me hicieron jugar a un juego, que jugaba a los 15 años, que es Verdad Consecuencia y yo jugué irónicamente. Yo decidí no ir a la elección con la cual el juego de quien ganaba es algo incomprobable. Estoy apoyando a María Eugenia Vidal. Es nuestra candidata en la Ciudad de Buenos Aires y eso es todo. Lo otro entra dentro de la ironía del juego y que después lo quieren sacar de allí y llevarlo a una definición política pero es eso nada más.

No es candidata a ahora pero ¿hay aspiraciones de ir por la presidencia en 2023?

Vamos paso a paso. Todavía nos falta pasar esta elección, mantener una fuerza política con capacidad de presentarle a la ciudadanía una propuesta fuerte. Creo que lo estamos haciendo y hemos sido la única fuerza política que ha tenido un alto nivel de análisis de nuestro propio gobierno incluido el libro de Mauricio Macri y creo que estamos de nuevo en condiciones de volver a ser gobierno. Yo creo mucho en que la Argentina necesita mucha valentía para el cambio y eso nos faltó, esa fuerte valentía y coraje. Me voy a jugar todo para que Juntos para el Cambio gobierne en el 2023.

Viendo como viene recorriendo el país.. se puede prever que quizás quiere ser candidata?

Y por ahí… dejémoslo ahí

¿Del 0 al 100% cuántas ganas hay?

Siempre ganas hay muchas. Después juegan muchas cosas. Además no quiero adelantar decisiones en este momento. Más que mis ganas tiene que ser lo que busca la sociedad para la Argentina. Soy una persona de convicciones con fuerza y valentía. Pero no me apure, vístame despacio que tengo que llegar a tiempo.