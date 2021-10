El exitoso corredor sanjuanino, que marcha segundo en la Copa de Oro del TC Mouras, habló de sus inicios en el automovilismo, su carrera, de su vida personal y de sus innumerables anécdotas. “Sería un sueño levantar la copa en San Juan”, anhela.

Suelto. Descontracturado. Distendido. El piloto sanjuanino Tobías Martínez (20 años), que marcha segundo en la Copa de Oro del TC Mouras, se bajó por unos minutos del Chevrolet y pasó por Zonda TV.

Cómodo en el sillón junto al conductor de Dinámica Informativa Raúl Farrán, revivió sus inicios en los fierros, recordó anécdotas increíbles y también habló de su agitada vida personal.

En una nota extensa, en la que también participaron sus amigos, “Tarifa” (así le dicen) reveló algo que quizás pocos saben, “me gustaría ser piloto de avión” y agregó “me gustaría hacer cursos, me llama la atención los aviones, son autos al revés por la dinámica. Tengo varios amigos que son pilotos”.

Su pasión fierrera arrancó a los 10 años en el karting. Después a los 15 le regalaron un auto de carrera. Fue el primer vehículo que manejó, ya que “todavía no tenía edad para sacar la licencia”.

Los Persia, Ariel y Fabricio, fueron sus primeros maestros. “Ellos me llevaron a correr a Mendoza, al principio me sacaban dos o tres vueltas. Me acuerdo que no llegaba al pedal del embrague”, se ríe.

Luego en el 2017 empezó a competir de manera más profesional en la Fórmula Renault 2.0 y después le sumó la Fórmula Plus, en ésta última categoría fue campeón. “Estos son verdaderos autos de carrera. Estuvo tres años y en el 2020 pasó al TC Pista Mouras, fue campeón y este año ascendió a TC Mouras. “El sueño es llegar al TC, pero no me imaginaba estar en esta categoría y

menos con tantas victorias”, admitió.

Juega bien, según sus amigos, pero no le gusta el fútbol. Eso sí, simpatiza por River. Esa confesión ya le cae bien el conductor.

Una vez, cuenta uno de sus amigos, estaban viendo la semifinal de la Copa América entre Argentina y Colombia. En la definición por penales habían nervios y Tobi como si nada pasara.

“Les cambiaba el canal, les ponía pausa y se volvían locos. Se enojaban y hasta me pegaban. Todos son futboleros y se ponen sensibles. No soy muy bueno, ni de arquero me ponen”, cuenta entre risas una de sus anécdotas.

El ex campeón de la Fórmula Plus 1.6 y del TC Pista Mouras empezó a revelar intimidades de su vida personal, “soy de asustarme mucho. Una vez estaba jugando a un juego y vino mi mamá a decirme algo, solo me tocó de atrás y me asusté. Tiré la compu y volaron los auriculares. Ahora mismo me aparece algo de atrás y me asusto”, cuenta otra historia. Pero hay más…”Una vez en Mendoza mis amigos me hicieron una joda con una máscara. Entré a la habitación y habían puesto en mi cama una persona con una máscara”, entre tantas que hay en los viajes.

Tobías es un pibe frío, se lo nota cuando habla. “No soy de emocionarme mucho. Recordar a mi abuela, que la perdía antes de la pandemia, sí me emociona. De hecho le dedico los triunfos a ella, que era mi fans número uno”.

Su padre Gonzalo y su madre Soledad son sus pilares, “me acompañan en todo. Mi padre está en todas las carreras, me acompaña en todo”. Martínez tiene dos hermanas, una melliza de él y la otra un poco más grande. “Soy un poco cuida, pero se portan bien”.

El piloto local hizo la primera y secundaria en la escuela Pérez Hernández, “ahí hice muchos amigos. Toda mi familia hizo la escuela ahí. La materia me más me costaba cursar era geografía, porque la tenía los viernes y con las carreras a mi se me complicaba”, recuerda y admite que no tiene en mente seguir alguna “carrera universitaria”.

El sanjuanino eligió el camino del TC gracias a los consejos de “Facu Della Motta. Él nos cortó mucho camino. Nos dijo tenés que ir acá y nosotros confiamos mucho en él”.

Quedan tres fechas para terminar el campeonato del TC Mouras y Tobías está segundo a un punto y medio del líder Quijada. “Sería un sueño levantar la copa en San Juan”, sueña el exitoso corredor local.