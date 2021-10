«Me gustaría seguir y ganarme mi lugar»

Llegó a Concepción en el 2009 y nunca tuvo la posibilidad de ser titular. Hoy, ante la partida de Cozzani, el “Colorado” será el “1” verdinegro hasta el final del campeonato. En diciembre se le termina el contrato, ¿qué hará la dirigencia?

Llegó a San Martín en el 2009 y comió banco 12 años. Nunca chistó, se la bancó y respondió cuando le tocó jugar.

Luego de la dura derrota ante Ferro el arquero titular Juan Pablo Cozzani, responsable en dos goles, decidió rescindir su contrato y de forma sorpresiva se fue del club. Esto le dio la oportunidad a Leonardo Corti, que después de tanto tiempo de espera, se adueñó del arco verdinegro.

El domingo fue titular en la goleada 4-0 ante Tristán Suárez y al menos en los últimos cuatro partidos que restan para culminar el torneo, el Colo defenderá los tres palos del arco de San Martín en la Primera Nacional.

En diciembre se le termina su contrato y ya avisó que, le “gustaría seguir y ganarme mi lugar. Estoy contento de volver al arco, lo estaba buscando. Ahora quiero disfrutar estos últimos partidos y el año que viene se verá que hago con mi futuro”, sostuvo el Colorado que cumplirá una racha histórica, “lo máximo que atajé en San Martín fueron cinco partidos cuando estábamos en Primera y ahora hasta fin de año, si todo sale bien, serán seis. Es una seguidilla linda para tomar confianza”, agregó.

El “Colo” apoyó la decisión de Cozzani, que después de sus dos errores que le costaron a San Martín la derrota ante Ferro, decidió irse de la entidad de Concepción sin dar motivo alguno.

“Son decisiones muy personales, es un gran pibe y un gran arquero. La decisión que tomó por algo será y si logró estar en paz bienvenido sea. Si no se sentía bien, está bien que haya tomado esa decisión. Es una lastima, porque hubiese estado bueno terminar el año todos juntos. Yo le dije que para mi venía haciendo buenos partidos, pero que no tenía que tomar la decisión por algún error en un gol. El me dijo que no fue por eso, supongo que tiene un trasfondo más importante que un error en el arco”, manifestó.

Afuera de la lucha por clasificar al Reducido y sin descensos, hoy la meta del equipo de Luis Villalba es “entrar a la Copa Argentina”, remarcó el arquero. Para ello el Verdinegro tiene que meterse entre los primeros ocho del grupo B. Hoy está a seis del octavo que es Almagro, cuando restan 12 puntos en juego.

El triunfo ante Tristán Suárez cortó una racha de cinco partidos sin victorias, “nos dio tranquilidad, hacía rato que no conseguíamos resultados. Más allá que no peleamos por clasificar, le dimos una alegría a la gente”, cerró Corti que después de 12 años comienzo banco, hoy se pone el buzo titular en el arco verdinegro, al menos hasta fin de año.