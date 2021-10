“Me gusta más mi mano sin anillo”, dijo Wanda Nara

Wanda Nara sacudió esta mañana la novela por su crisis matrimonial con Mauro Icardi con una foto que lo dice todo: “Me gusta más mi mano sin anillo”.



Así todo indica que la relación corre hacia su fin. Aunque todavía no está todo dicho.

Ayer, un mensaje y una foto juntos posteada por Mauro Icardi sumó desconcierto a la crisis de pareja que atraviesa por estas horas con su esposa Wanda Nara. El delantero subió a su cuenta de Instagram dos imágenes en las que se los ve abrazados y le dedicó un saludo por el día de la madre.

Y además, en sus stories agregó otra foto de ambos acurrucados, con emoji de dos corazones, y la indicación que la foto es en Milán. La modelo se había dirigido a Italia en medio de la crisis para pasar junto a sus hijos el día de la madre y el delantero se ausentó del entrenamiento del PSG.

Ayer, Mauro Icardi había posteado “respect this moment” cuando todo el mundo hablaba de la crisis matrimonial. Este nuevo posteo genera un gran desconcierto.

En tanto que la otra protagonista del escándalo, aun no se sabe si involuntaria o no, es la actriz Eugenia “China” Suárez, sindicada como la tercera en discordia. De momento no habló del tema.

Nara escribió para confirmar su separación del futbolista Mauro Icardi, luego de que más temprano publicó una storie en Instagram que dio paso a los rumores.

La supuesta confirmación de la ruptura llegó a través de una captura de pantalla que compartió Ker Weinstein, la experta en famosos que se encuentra detrás de la cuenta de Instagram “Chismes de Ker”.

Junto al texto, la influencer del espectáculo con quien la mediática mantiene una buena relación, le mandó un mensaje de aliento: “Te banco y te mando mucha fuerza”.

Wanda Nara hoy encendió la agenda mediática cuando en su cuenta en Instagram publicó: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Acto seguido le dio unfollow a Mauro Icardi en la red social.

La mediática y el futbolista comenzaron su relación hace 8 años, luego de que comenzara un romance entre ellos cuando Wanda aún estaba casada con Maxi López, por entonces amigo y compañero de equipo de Icardi. El quiebre de la relación también fue confirmada en ese entonces por un mensaje en redes sociales: “Basta para mí”, escribió en Twitter el 31 de octubre de 2013.

“Wanda Nara, te amo, nunca me será sencillo decir lo que siento, porque descubrí que esas dos palabras llevan consigo un sentimiento sin límites”, escribió Icardi a los pocos días. En 2016 se casaron y luego tuvieron dos hijas, Francesca e Isabella.