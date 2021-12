Mbappé, cada vez más cerca del Real

El delantero francés protagonizó una entrevista con Thierry Henry en la que habló de su futuro y su posible partida rumbo a España.

El futuro de Kylian Mbappé está cada vez más cerca de resolverse. En 26 días el astro francés se encontrará en condiciones de comenzar a negociar libremente su destino tanto con otros clubes como con el PSG, quien luchará hasta el final para hacer que renueve su vínculo con la entidad, el cual finaliza el 30 de junio del 2022.

Sin embargo, en cada aparición pública, el talentoso delantero deja entrever a través de guiños que su futuro estaría lejos de París y cada vez más cerca de Madrid. En agosto, durante el período de transferencias ya había reconocido que su intención era abandonar la entidad en julio, algo que los directivos no le concedieron.

“¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil, pasara lo que pasara iba a jugar en un gran club”, reconoció recientemente en una entrevista con Thierry Henry para Amazon Prime.

La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme, pero no estaba jugando en National. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa”, continuó el último campeón del mundo con Francia.

El fanatismo de Mbappé por el Real Madrid es de público conocimiento, al igual que la intención de Florentino Pérez de tenerlo en la institución. Un interés mutuo que podría unirlos a partir de junio del 2023, cuando el futbolista termine contrato con el PSG y llegue libre a la capital española.

Sobre esto quiso hacer hincapié Henry, quien ofició de entrevistador, con una pregunta encriptada: “Tu inglés es bueno, ¿y tu español también?”.

Entre risas, al entender a lo que se refería, el joven de 22 años se limitó a contestar: “Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar… Todo va a estar mejor”.