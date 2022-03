Máximo Kirchner se quedó en el sur y no asistió al Congreso

Sigue latente el conflicto interno que generó el acuerdo con el FMI y la renuncia del diputado a la jefatura del bloque.



En medio de la fuerte interna entre el kirchnerismo duro y el sector que encabeza el presidente Alberto Fernández, el extitular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, decidió no asistir a la apertura de las sesiones ordinarias 2022 y abrió otra polémica.

Luego de haber renunciado hace un mes a la presidencia de la bancada oficialista, el líder de La Cámpora no escuchó en vivo desde el recinto de la Cámara baja, como sí lo hicieron sus compañeros de bloque. Más allá de que ahora sea un diputado raso, su ausencia resuena en medio de la grieta interna que ocasionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con su faltazo al Congreso, la atención se concentró en los gestos de su madre Cristina Kirchner, que se mostró de buen humor al recibir a Fernández en el Congreso. La ex jefa de Estado también está en desacuerdo con la negociación que encabezó Fernández con el Fondo, aunque públicamente no se expresó sobre el tema.

En la Cámara de Diputados tampoco estuvieron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que viajó a una cumbre de ministros del área en Bruselas, Bélgica; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que viajó a Barcelona; y el canciller Santiago Cafiero.