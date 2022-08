Máximo Kirchner cruzó a Espert por hablar de cuántos hijos tienen las familias pobres

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, salió hoy al cruce de su par de Avanza Libertad José Luis Espert, al criticar la “mezquindad” de quienes “van a la tele y cuestionan cuántos hijos tienen las familias argentinas”.

Sin nombrarlo, el legislador apuntó a Espert, quien días atrás había dicho que no tenía dudas de que algunas familias tenían hijos para obtener planes sociales.

Máximo Kirchner participó este lunes del acto de entrega de la jubilación número 180.000 por tareas de cuidado y, en ese marco, expresó: “Se trata de un reconocimiento más que válido, y es una gran mano en un mundo muy complejo, en una situación muy difícil”.

“Tenemos plena conciencia de que no es suficiente pero que la peleamos todos los días. Pelearla todos los días significa también que esas peleas, ese trabajo, tenga resultados y cuando uno ve los resultados siente mucha felicidad. Para aquellos que después van a la tele y cuestionan cuántos hijos tienen las familias argentinas, bueno… Su felicidad, su alegría de hoy, es una buena respuesta en la cara de ellos y en la mezquindad de cada uno que la tiene”, recalcó el diputado nacional.

Sostuvo que si se puede “estar hoy acá y Anses tiene la posibilidad de llevar adelante estas políticas públicas, es porque hubo un gobierno que se plantó cuando se debía plantar”.

“A partir del 2003, no a la velocidad que quisiéramos, pero sin descanso, logramos que muchos argentinos y muchas argentinas pudieran acceder a la jubilación que un sistema económico excluyente les había vedado. Recuperamos la AFJP. El ahorro de los trabajadores se invertía todo en el sector privado y cada vez nuestras jubiladas y jubilados ganaban menos en nuestro país.

Logramos revertir en gran parte eso y traer un marco de mayor justicia social”, subrayó el diputado nacional.

El líder de La Cámpora participó del acto en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; y el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

“La decisión de reconocer las tareas de cuidado implica entender que el trabajo no es algo que ocurre únicamente dentro de las fábricas y las oficinas: el trabajo es un hecho social y colectivo”, indicó Kicillof.

Y resaltó: “Las tareas dentro del hogar, acompañando a niños y ancianos, han sido realizadas históricamente por las mujeres y son imprescindibles para la sociedad, con la única diferencia de que no han sido remuneradas”.