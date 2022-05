Máximo Kirchner avivó la interna y apuntó duro contra el Presidente y Guzmán

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, lanzó hoy un nuevo mensaje a la interna y apuntó contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, por el rumbo económico del gobierno.

“Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer”, subrayó el líder de La Cámpora al hablar en un acto en la localidad bonaerense de Lanús. .

Luego de las declaraciones de Fernández sobre la interna y la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional habló este viernes para volver a marcar posición dentro del Frente de Todos.

La respuesta de Máximo Kirchner, tras una semana de silencio del kirchnerismo más duro, se dio una vez finalizada la gira del jefe de Estado por Europa, mientras la titular del Senado sigue a cargo del Poder Ejecutivo.

“Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. Para saber conducir hay que haber sido conducido. Lo que me preocupa como peronista, como militante es que la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque sino la ola se hace más grande”, subrayó el líder del PJ provincial.

En ese sentido, señaló que “los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tiene que bancar de pecho”.

” No podemos por esto o por lo otro , dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no las queremos”, advirtió Máximo Kirchner.

En su discurso en el Club Podestá, el diputado nacional lanzó duras críticas contra Guzmán, y expresó: “Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice dos cosas y dice más. Dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?”.

“Descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo? ¿En los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locura. Lo decimos desde la responsabilidad”, recalcó Máximo Kirchner.

En tanto, recordó el “gesto de la ex presidenta a pesar de la intención de voto que tenía” en 2019 de dejar como candidato a Alberto Fernández.

“Qué les pasa a los empresarios que no paran de remarcar los precios”, agregó el legislador.