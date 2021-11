Maxi Moralez y una posible vuelta a Racing

El 10 surgido de la Academia finaliza su contrato a fin de año y ya ha expresado su deseo de regresar al fútbol argentino.

Maximiliano Moralez, quien tiene contrato con el New York City de la MLS hasta diciembre de 2021, reveló hace unos meses que quiere volver a Argentina para finalizar su carrera profesional. “Espero estar bien físicamente y no le cierro la puerta a nadie”, explicó en su momento a TyC Sports el futbolista de 34 años surgido de Racing y figura del Vélez campeón en 2009 y 2011. Es por eso que en Avellaneda, a menos de dos meses del final de su vínculo, se ilusionan con un regreso de Frasquito.

En dos semanas, jugará con su equipo los playoffs de la MLS. Pero tras el campeonato, estará próximo a vencerse su contrato con la institución estadounidense, por lo que su nombre ya suena por los pasillos del Cilindro, donde se recuerda su gol a Belgrano en la promoción para salvar a la Academia del descenso en 2008. Aún no lo han llamado desde Avellaneda, pero conocen de su deseo de regresar a Argentina. Que su pareja esté embarazada puede jugar un papel fundamental en la decisión final.

Lo cierto es que también está muy ligado a Vélez, ya que aún es una incógnita su lugar de regreso. Todavía no tomó una decisión definitiva para volver al país, pero en Racing ya sueñan con otro ciclo del 10 producto de una frase más en diálogo con TyC Sports que en Avellaneda no pueden quitarse de la cabeza desde hace ya varios meses: “Me gustaría cerrar mi carrera donde la empecé. Uno salió de Racing y estaría encantado de poder terminarlo ahí. Si Racing me necesita, ahí estaré”. ¿Se dará?