Mavys Álvarez: “Diego Maradona me violó”

La mujer cubana llegó al país para declarar en la causa por supuesta “trata de personas”. Ahora, dio una entrevista donde contó detalles de los abusos que sufrió por parte de Maradona cuando ella era menor de edad.

Mavys Álvares, la novia que tuvo Diego Maradona en Cuba, declaró este jueves en los tribunales de Comodoro Py por la presunta trata de personas que sufrió de parte del entorno del futbolista en su viaje a la Argentina en el año 2001, cuando todavía era menor de edad.

La causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas y tiene cinco personas acusadas. Todas, parte del entorno que acompañó al Diez entre el año 2000 y 2001, en su estadía en el centro La Pradera de Cuba.

Ahora, en una entrevista exclusiva con Infobae, la mujer denunció que fue violada por Maradona y contó detalles escabrosos sobre los abusos que sufrió. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó.

Consultada por los motivos por los cuales decidió denunciar ahora, reveló: “Murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada. Me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces”.

Cuando los periodistas le preguntaron si había sido víctima de violencia física de parte de Maradona, la mujer contó que una vez le atendió el celular cuando supuestamente lo llamó Claudia Villafañe y la reacción del futbolista fue violenta. “Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’”, contó.