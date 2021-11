Mauro Icardi se mandó solo al frente

Yanina Latorre reveló la conversación telefónica que tuvo con el jugador del PSG, quien se hizo cargo del affaire, pero también le hizo una contundente aclaración.

Yanina Latorre reveló en LAM (El Trece) que mantuvo una charla telefónica con Mauro Icardi, quien la llamó para averiguar datos de las personas que le pasaban información. A su vez, le confesó que su encuentro con Eugenia China Suárez fue real. “Es todo verdad, pero no tuve sexo con ella”, le dijo.

La panelista de LAM tuvo una acalorada conversación con Wanda Nara y Mauro Icardi, quien se sincero y admitio haber enganado a su esposa con la China Suárez en un hotel de París, mientras la empresaria se encontraba en Milán con su hermana Zaira, tras la explosión del Wandagate. “Querían saber quién fue la persona que contó lo del encuentro con La China Suárez en el hotel, porque eso solo lo sabían ellos dos, Eugenia y Jakob von Plessen, el marido de Zaira”, explicó.

“¿Es verdad que en un momento le gritaste a Icardi?”, le preguntó Ángel de Brito. “Sí, porque se me juntaban las dos voces, me explicaban cosas y les dije que son jóvenes, que paren la moto”, respondió Latorre, que sumó: “Él quería saber la fuente porque le reprochaba a Wanda que ella había ventilado todo”. “Le dije que era un atrevido, que no tengo por qué explicarle nada, que en qué momento se le ocurrió reprocharle algo a Wanda. Lo que ella diga ahora está bien, vos cerrás el ort* y vas para adelante. Se peleaban adelante mío como si yo fuera la psicóloga”, subrayó.

Consultada por Ángel de Brito sobre los detalles del encuentro, Yanina Latorre indicó: “En primer lugar, quiero aclarar que Wanda piensa que La China es una piba sin códigos de amistad. Si bien no eran íntimas amigas, sí se lleva bien con todo el entorno y sabía que ellos no estaban separados”.

“El viaje fue fallido porque Icardi se vio con La China pero no consumaron la penetración”, aseguró la panelista, según le contó el mismo jugador del PSG. “Él estuvo un rato, pero es un cagón. Le dio la camiseta rosa del PSG, Jakob von Plessen lo estaba esperando abajo, pero no pasó mucho. No sé si se asustó, si no pudo, si le dolía, si no le gustó… No indagué tanto porque no soy la esposa”, remarcó.

“Quizás pasaron otras cosas más que la penetración pero igual eso es considerado sexo, ojo”, acotó Maite Peñoñori, y Yanina Latorre saltó: “No importa si hubo sexo o no, el tipo fue al cuarto y eso ya de entrada está mal. Para mí dice la verdad, porque hay un momento en que el infiel, si quiere recuperar a su pareja, confiesa la verdad”.

“Me confesó todo. Yo lo escuché a el decirlo. Me dijo que es todo verdad, pero que no tuvo sexo con ella”, admitió el padre de Frane Francesca (6) e Isabella (5). “No se quiere separar, sigue amando a Wanda”, le afirmó Mauro a Yanina.

Después, el delantero del PSG le reconoció la participación del marido de Zaira Nara en el escándalo. “Yo reservé esa habitación y la puse a nombre del polista Facundo Fernández Llorente, pero sin avisarle a él porque ya no estaba en París”, dijo el futbolista respecto al cuarto en el hotel Le Royal Monceau. En esa confesión, Mauro Icardi contó que “Jakob von Plessen” lo estaba “esperando en el auto”.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!