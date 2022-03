Mauricio Nozica a fondo: conocé la historia del influencer sanjuanino

El “Yarco” pasó por Dinámica Informativa en Zonda Noticias. Habló de sus inicios, sus días en Alemania y de su mayor temor. La vida de un joven que conjuga las risas con su carrera como ingeniero.





El mismo reconoce que desde chico le gustaba “payasear” y que en sus épocas de facultad inventaba personajes y chistes.

Así es Mauricio Nozica, más conocido como El Yarco,un joven que la rompe en las redes con sus videos innovadores que muestran la idiosincracia de los sanjuaninos con humor.

“Soy espontáneo, extrovertido y de chiste fácil con mis amigos”.

Así se definió en su paso por Dinámica Informativa en Zonda Noticias donde contó detalles nunca antes revelados de su vida.

Después de estudiar teatro, comenzó a hacer videos que tuvieron su auge en estos últimos años en su cuenta de Instagram.

Cuando estaba viviendo en Alemania subió videos de las situaciones curiosas que vivía en aquel país.

Pero su curso básico de sanjuanino fue el video que explotó en las redes.

Estuvo en Europa con una beca como estudiante y una práctica profesional, se recibió de Ingeniero en Alimentos en SJ y volvió a estudiar un Master en Alemania que finalizará este año.

Sobre estos inicios cuenta “este yarco fue algo muy espontáneo, salió de adentro y por eso a la gente le gusta.

“Es muy yo”.

“Hay mucha empatía con el personaje, y la gente ya conectó”, explica sobre el éxito de estos video.

Pero deja bien en claro que “ante los hatters opto por no responder”.

De su estadía en Alemania remarca que “hay muchos argentinos que estuvieron en la misma universidad” donde él está estudiando “y muchos sanjuaninos que están cerca me contactan”.

Y contó una linda anécdota con otra coterránea “Me paso con una chica de Barreal con la que nos contactamos allá. Y le dije venite porque necesitaba hablar en español con alguien y estuvimos 3 días juntos. Ahora la visite en Barreal”.

En la charla contó que a su mamá no le gustan los videos que el le filma sin avisarle.

Y en un momento más íntimo relató que su papá murió cuando el tenía apenas 11 meses.

“Pasé igual una infancia muy feliz”, agrega.

“Mi papá falleció pero tuve un papá de cariño que siempre estuvo presente en estos años.

Además con mis tres hermanos mayores somos muy unidos, ellos también son como mis papás”, añadió.

Lo que más le conmueve

“Me conmueven los niños”, cuenta.

“Trabaje como voluntario en FundaME (la entidad que trabaja con la asistencia a niños con cáncer y sus familias) haciendo actividades y tuve que dejarlo porque me atravesaba mucho ver a los niños luchar con esa enfermedad”.

Su mayor temor

“Le tengo miedo a la muerte”, asegura Mauricio.

“Me da miedo la muerte en general, desde perder seres queridos y también la posibilidad de morir joven”, asegura.

“Yo tuve problemas del corazón de chico y nunca pude hacer deportes”, dice.

“ A los 15 años me dieron el alta pero siempre me cuidaron de chico que no haga ningún esfuerzo y eso me persigue”, concluye.