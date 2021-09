Mauricio Ibarra: “Yo no he visto nunca a un gobernador escuchar tanto”

El dirigente político habló de la realidad del Frente de Todos y de lo que pretende hacer el gobernador Sergio Uñac en los dos años que le quedan de gestión. Destacó el trabajo de construcción de seguridad a la gente que se ha hecho en el gobierno de Uñac

El referente del Justicialismo, Mauricio Ibarra, estuvo anoche en el programa Hablemos en Serio que conduce Roly Olivera por Zonda TV y se refirió a las estrategias políticas.

Ibarra en su rol de diputado nacional mandato cumplido contó su labor en su momento respecto a la sanción de la Ley de Jubilación de Trabajadores Rurales, quien trabajó junto a la estructura gremial de Momo Benegas, líder de la UATRE por muchos años. “Fue en ese momento, visibilizar uno de los temas escondidos del trabajo”, afirmó el dirigente sanjuanino. “Es uno de los temas de los que nadie habla, no vas a ver un bocinazo de trabajadores rurales, dando vueltas en la Plaza 25”, afirmó.

Al abordar la realidad política y el resultado de las elecciones PASO en la provincia pone en valor la figura del gobernador Uñac y su gobierno. Afirma que “en San Juan, vos tenés un gobernador que te habla bajito, que te hace una oración y termina construyendo un argumento, con una economía que no perdió empleos. En San Juan vas teniendo datos de la actividad económica, conoces la cantidad de inversión que habrá en la minería y todo eso es trabajo, crecimiento y desarrollo”.

De todos modos afirmó que “hay que ajustar algunos detalles abajo, el gobierno tiene que buscar caminos para distribuir mejor y mas eficiente los recursos, sobre todo en la clase trabajadora”.

Explica que “a la hora de votar la gente lo hace por su realidad. La gente cuando está mal, vota mal y cuando está bien por ahí es más agradecida.”

A la hora de considerar los votos de Juntos por el Cambio en San Juan, cuando ” los votantes los argumentan no lo banco a Alberto o a Cristina y los platos rotos los paga Uñac”.

Es por esto, que ante el panorama que se viene “Uñac tiene que hablarse a los sanjuaninos, llano como lo tiene que hacer un político y plantearle futuro. Tiene que construir una épica, tiene que construir en las personas la seguridad de estar mejor, de un comerciante, de un empresario que quiere invertir. Hoy hay incertidumbre, querés abrir un negocio y no sabés si te estás equivocando”. Es por eso que cuando apunta a lo que tiene que hacer el oficialismo local afirma que “Uñac tiene que hablarle a la economía, a la clase trabajadora, a los sectores más altos para hacerle entender a la gente que en San Juan este modelo de construcción política le ha sido muy útil”.

Al valorizar la figura del gobernador Sergio Uñac afirmó que “yo hace mucho tiempo no veía a un gobernador escuchar tanto y tener la hiperactividad de escuchar a todos. El ejercicio de escucha que hace el gobernador yo no lo he visto nunca”.

En cambio sobre la labor de los ministros del gabinete afirmó que “me parece que podrían acompañar mejor. La función de los ministros es la construcción de ese mensaje de futuro optimista, donde hay una fuerza del sistema productivo”.

Respecto a los candidatos que lleva el Frente de Todos, pues “Walberto Allende, representa al peronismo; Fabiola Aubone a la modernidad de estos tiempos y Luis Rueda, es parte del principal socio que tiene el Frente de Todos y es un joven que siempre hace política. En el tema de la defensa de la vida, que me parece muy bien, Walberto tiene una línea de pensamiento que a la gran mayoría de los sanjuaninos nos representa. Es un tipo cauto, medido que trabaja por las causas populares. Es un tipo que transmite mucha seguridad, Walberto no te va a salir con un domingo 7.”

Dos caras de una misma moneda

Al hacer una comparación entre los dos últimos mandatos afirmó que “Macri se olvidó de los pobres y Alberto de los ricos. Uno le habla a los ricos y el otro le habla a los pobres y ninguno le habla a los que trabajan”. Es por esto que remarcó que son los trabajadores los que se han convertido en el péndulo de la política nacional. “Macri le habla a los ricos y el peronismo gira cada vez más a la izquierda para proteger a los de abajo y los de al medio son los que cambian más rápido de temperamento. El péndulo de la política argentina son los trabajadores que ni Juntos por el Cambio, ni Todos los contemplan”.

Tiempos de cambio

De acuerdo a lo que explica el dirigente “es que el peronismo está convencido de esto de la construcción del futuro, de metabolizarse. Se viene un peronismo con desafíos muy grande en términos sociales, políticos, económicos. Se trata de peronismo que le va a poner la cara al futuro”.

Una crítica mirada nacional

A la hora de analizar el panorama político, Ibarra que tiene una larga militancia política que nació en Rawson como concejal, luego intendente, función que lo catapultó a la diputación nacional y actual Congresal Nacional del PJ manifestó que “el sismo que vivió la política, sobre todo el oficialismo tiene un mensaje claro, que no es la foto- en alusión directa al resultado de las PASO-, lo que se visibilizó es que teníamos un gobierno que comete errores”. Agregó que “si el presidente comete un error con ese cumpleaños, la sensación que queda en la ciudadanía es que también se puede equivocar en lo demás y esto le voltea la capacidad que debe tener un dirigente, que es minimizar la capacidad de error. Lo que busca la gente en un líder es que el margen de error sea mínimo”. Con este contexto “queda ante la ciudadanía la sensación que es un presidente que se puede equivocar en todo, y eso baja las defensas”.

Es por eso que consideró que “la gente entendió que tenemos un presidente que comete errores y eso no es bueno en este momento en la política argentina”.

Al profundizar en sus conceptos, Ibarra considera que en la actualidad hay muchos hechos de soberbia. “No es solo el gobierno, es el peronismo. El peronismo tiene que cambiar muchas cosas, primero entender que se tienen que cuidar las formas, que son esenciales en el campo de la política y que el peronismo no necesita caer en soberbias y prepotencias para producir cambios”, remarcó.

En ese sentido remarcó que “el gran desafío de la metamorfosis que tiene que enfrentar el Peronismo es que sus dirigentes entiendan que para producir cambios no se necesita cortar calles, ni bloquear la puerta de una fábrica. Me parece que con el diálogo, el encuentro, todas estas cosas el peronismo las tiene que tomar como suyas”.

En ese sentido sostiene que el desafío del principal partido del oficialismo “es transitar nuevas formas. Si el peronismo no logra vencer sus propias debilidades, la política argentina va a entrar en una serie de problemas”. Remarcó que “la gente está votando a los que hace dos años no pudieron manejar el país, porque no pudieron controlar la economía”. Es por esto que considera que “hoy con las elecciones intermedias, con el voto bronca, la gente le está dando el aval o pasaporte para volver a llegar al poder”.

En la gente “existe una necesidad de que se construya esperanzas, caminos, certidumbres. Quieren saber que es lo que va a pasar en noviembre, pero no en la elección sino en su vida. Hay una necesidad de que alguien le diga que va a pasar con la economía, si voy a estar mejor o peor.”

Sentencia que en esta elección, “el Frente Junto por el Cambio o Todos, tuvo la osadía de marcar un camino de seguridad, de garantía, de que va a pasar con la Argentina a fin de año”. Así es que “la gente no quiere más gritos o que le señalen con el dedo índice cuando se pone frente al televisor”.