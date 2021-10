Mató a su ex pareja por agredir a su novio

La victima había atacado con una botella a un joven y luego la mujer lo golpeó con un pedazo de ladrillo causándole la muerte. El testimonio de un remisero fue crucial para conocer los hechos.

Escenas de violencia y muerte se vivieron ayer en la madrugada en el Lote Hogar 12 de Pocito.

Todo comenzó con una discusión, una agresión y luego el fatal desenlace.

Gonzalo Martínez, de 25 años, llegó hasta la casa de Macarena Núñez, 28 años, su ex pareja, para buscar a su hijo, según indicaron los pesquisas.

Hubo gritos y antes de retirarse el hombre agredió con una botella a la actual pareja de Macarena. Mientras este joven herido se trasladó al Centro de Salud que está cercano al domicilio, se desencadenó la tragedia.

Macarena golpeó con un pedazo de ladrillo a Martínez cuando se iba retirando del lugar, quien falleció prácticamente en el acto.

Para el fiscal Adrián Riveros, si bien se esta en plena investigación, hay testimoniales muy precisas que implican a la mujer. El testimonio más fuerte y contundente es el del remisero que llevó a Martínez al lugar del hecho.

La mujer está detenida y mañana lunes se realizaría la audiencia de formalización de denuncia. La carátula de la causa es homicidio agravado por el vínculo. Mientras que el hombre que recibió el botellazo

El fiscal Riveros comentó que los vecinos y conocidos de la mujer y su ex pareja hicieron mención a que mantuvieron una relación muy violenta y que habían pasado varios episodios de este tipo. Sin embargo, no hay denuncia ni causa registrada.

A su vez remarcó que se estaban esperando los resultados de más pericias realizadas en el lugar. Y además los datos que aporte el protocolo forense y las pruebas que analiza criminalística. Pero afirmó que los hechos prácticamente ocurrieron infraganti por lo que el caso estaría esclarecido.

Fuentes policiales señalaron que también se encontró droga en el domicilio.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!