Mató a su ex de un ladrillazo y la liberaron: «ya perdí la fe en la Justicia»

A principios de octubre, Gabriela Nuñez (28) asesinó a su ex, Gonzalo Martínez (25). Lo hizo golpeándolo con un ladrillo en la nuca, causándole la muerte inmediata. Por el hecho, la mujer recibió cuatro meses de prisión preventiva y se encontraba alojada en el Penal de Chimbas, pero ya no será así.

Este martes, el Tribunal decidió dejarla en libertad a cambio de una fianza de $100 mil. Según informaron fuentes del caso, tanto los abogados querellantes como los fiscales se mostraron en desacuerdo con la resolución, por lo que sería de esperar una nueva presentación para revertir el fallo.

«El juez dijo que no puede tenerla presa hasta tener una sentencia. El abogado de ella presentó el tema de emoción violenta como un atenuante», contó Daniel Martínez, hermano de Gonzalo.

Tras esa decisión judicial, Daniel se mostró muy decepcionado: «Hace rato so un fiel creyente de que la Justicia en este país no existe, vivimos en el mundo del revés y hoy lo vivo en carne propia. Más decepción no puedo sentir. Ya veía como los choros y gente de mala vida entraba y salía (de la cárcel) por esta clase de jueces».

«Vamos a seguir peleando para que ella esté adentro. La Justicia en este país no existe».

Gonzalo tenía tres hijos con la mujer que le causó la muerte, uno de 8, 5 y un bebé de 1 año. Ahora están al cuidado de una tía-abuela de la madre. Daniel los ha ido a visitar, pero asegura que «si ella estafen libertad no voy a ir a verlos, porque no podría hacerlo con ella ahí en frente». Y acotó, «es una mujer agresiva muy violenta con vecinos amigos familia»

El hecho

De acuerdo a lo informado por las fuentes del caso, el episodio ocurrió el pasado dos de octubre, cuando Martínez llegó sobre las 5 de la mañana a la casa de su ex y, enfurecido, atacó a golpes e hirió con una botella rota a la actual pareja de ella, que huyó de la casa con otro amigo que dormía en esa vivienda. Sobre las 8, subía a un remís para irse cuando ella lo llamó para que se llevara su campera, pero fue ahí que otra vez discutieron y cuando él volvía al auto, recibió un golpe con un trozo de ladrillo que lo llevó a dar dos pasos y caer.